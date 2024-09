Muerte de “La Tota” Santillán: el abogado reveló detalles de cómo encontraron el cuerpo del conductor

En las primeras horas del lunes se conoció la noticia de que Ricardo Daniel Carías, más conocido como Daniel “La Tota” Santillán fue encontrado sin vida en su casa en la zona oeste de Buenos Aires. El famoso conductor de la movida tropical falleció a los 57 años de edad.

Luego de la noticia de la muerte comenzaron la hipótesis, ya que se supo que cuando llegaron a su casa fue hallado el cuerpo sin vida. Uno de los posibles motivos de su deceso era el suicidio debido a que su cuerpo estaba quemado y tirado en el piso del living, según informó TN Show.

La palabra del abogado de “La Tota” Santillán sobre la causa de la muerte del conductor

El abogado del conductor Juan Pablo Merlo contó en la mañana por Radio Continental cómo fue que hallaron el cuerpo sin vida de “La Tota”. “Anoche fue a buscarlo a la casa un amigo al que él no le contestaba el llamado, escuchaban que el teléfono sonaba dentro de la propiedad, buscaron una copia de la llave, cuando ingresa se encuentra con este panorama”, expresó el letrado.

“Tenía una parte del cuerpo quemado, anoche estuvimos con el fiscal y saldrán hoy las pericias, para ver si hubo un desperfecto en la propiedad, él venía reclamando me contaron los familiares. Le había dicho a la propietaria y había llevado una persona para que lo mire, se ve que alguna situación ha tenido, no sabemos si fue un accidente o qué pasó realmente, a la brevedad tendremos noticias”, agregó el abogado de “La Tota” Santillán.

Al ser consultado si se incendió el sillón dónde fue la descarga eléctrica, el representante legal del conductor comentó: “Sí, eso fue producto de la descarga eléctrica, lo raro es que en cualquier propiedad cuando hay una descarga, salta la térmica o hay medida de protección, acá es terrible lo que pasó porque no hubo medida de protección”.

Daniel "La tota" Santillán

“Sí, él estaba sentado en el sillón, hay que evaluar un montón de cosas, había un artefacto cerca de él, no sabemos si quiso enchufar un cargador y ahí es cuando se produce la descarga eléctrica”, agregó Juan Pablo Merlo.

Asimismo, el letrado habló de los problemas de salud mental que enfrentaba “La Tota” Santillán: “Él tenía bipolaridad, pero estaba bien, me mandó un video invitándome a una presentación que él hacía en gendarmería, porque aparte de trabajar en el municipio de José C. Paz trabajaba de presentador. No noté que estuviera con un cuadro de depresión, el trabajo a él lo mantenía bien. Lo que sí lo deprimía fue su última separación, porque fue muy conflictiva”.

“Lo que lo tenía muy angustiado era no poder ver a sus hijas menores porque las adoraba, lo tiraba abajo. Era el único motivo que tenía él de depresión, siempre me lo manifestaba. Muchas veces los adultos se separan y caen los hijos en el medio”, manifestó el abogado. Luego agregó sobre el trabajo del conductor: “Es el último presentador popular que quedaba de la música tropical. Lo llamaban de todos lados hasta el día de hoy”.

En referencia a la hipótesis sobre la muerte de “La Tota” Santillán, el abogado comentó: “Nosotros somos abogados, investigamos todo, no descartamos nada, mientras esperamos las pericias. También está la hipótesis de que alguien haya entrado a la casa”.

“Están todas las hipótesis por eso dejamos que la fiscalía y los peritos trabajen tranquilos e hicieran todo lo que tenían que hacer para descartar cualquier hipótesis, dejamos todo abierto. Por lo que intuimos puede haber sido un problema eléctrico, pero no descartamos nada”, expresó el letrado.