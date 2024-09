Silvia Süller reveló por qué “La Tota” Santillán comenzó a sufrir depresión: «El principio del fin»

La muerte de “La Tota” Santillán sigue dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. Pese a su larga trayectoria en los medios de comunicación y la industria musical, hay algunas personas que apuntaron contra el conductor.

Murió "La Tota" Santillán

“La verdad que me hace mal leer todo eso (...) Lo quería decir porque no puedo creer que haya tanta gente en el medio s*rete, que hablen como si estarían despidiendo a un ser de luz”, destacó Fernanda Vives, quien fue pareja del conductor por ocho años.

Ante estas posturas dicotómicas, Silvia Süller, la reconocida ex vedette, recalcó las razones del declive de su amigo Santillán.

Por qué fue el declive de “La Tota” Santillán según Silvia Süller

Los detalles personales del conductor fueron revelados en LAM, cuando Ángel de Brito presentó el audio que le mandó Silvia Süller por la muerte de su amigo.

“Estuve escuchando, estoy muy triste por de La Tota porque era un muy buen tipo, generoso, ayudaba”, destacó la mediática.

Luego de presentar las cualidades de Santillán, Süller confesó que su amigo empezó a sufrir problemas emocionales después de la separación con su esposa Sol Fiasche, quien lo denunció por violencia de género.

Fernanda Vives recordó lo mal que la pasaba junto a la Tota Santillán

“Estuve escuchando y estoy muy triste por la Tota porque era un buen tipo, generoso, ayudaba. Nadie está diciendo que la debacle de él fue cuando su segunda mujer, Sol, lo dejó por la mucama, se volvió lesbiana y lo dejó (...) Se quedó con la mucama y nunca más le dejó ver a los hijos, no sé si son dos nenas. Lo que sufrió… nos ponemos a llorar los dos, él quería ver a sus hijas y tampoco le entraba en la cabeza que su mujer lo haya dejado por la mucama”, aseveró Silvia.

Finalmente, la ex vedette reconoció que su disputa con su segunda exesposa lo llevó a sufrir depresión: “Se empezó a poner mal, entró en depresión y ahí empezó el principio del fin, que fue por su mujer Sol”, cerró Süller.

La contundente postura de Paula de Zer sobre “La Tota” Santillán

Desde otro aspecto, una amiga íntima de “La Tota” Santillán brindó un descargo en LAM sobre la relación que tenía con el conductor televisivo.

“Mirá Dani, le decíamos Dani, era una persona como el 80% lo está describiendo. A mí me hizo 20.000 favores (...) Hacía shows gratis en beneficio de un hospital (...) ese era Daniel”, destacó la productora.

Seguidamente, recalcó que la daba mucha rabia, lo que se decía sobre él por el buen trato que siempre recibió. “Me da mucha bronca que se hable a veces mal del. No quiero defender y no defender, porque él era así conmigo y con mi familia”, expresó de Zer sobre las críticas hacia “Dani”.

En cuanto a cómo veía a “La Tota”, recalcó que lo había visto bien y que le creía porque nunca le mentía. “Él me decía que estaba muy bien, y él a mí no me mentía, porque ha llorado conmigo un montón, y estaba bien. Yo no creo esto que se haya suicidado”, sentenció la amiga del conductor.