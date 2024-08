Miguel Romano, el reconocido estilista, fulminó a Susana Giménez: “La veo muy fea”

Miguel Romano, uno de los estilistas más icónicos de Argentina, desató una tormenta mediática al criticar duramente a Susana Giménez, la diva de la televisión. En una reciente entrevista con Karina Mazzocco en el programa A la tarde (América TV), Romano no solo expresó su descontento con la apariencia actual de Susana, sino que también reveló detalles sobre su distanciamiento profesional.

Romano, de 86 años, trabajó con Susana durante 51 años, siendo el artífice de muchos de sus looks más emblemáticos. Sin embargo, el estilista se mostró ofendido porque la conductora, de 80 años, decidió prescindir de sus servicios para optar por otro estilista. “No tengo más ganas de trabajar con ella, para mí ya fue todo”, declaró Romano, aún dolido por la decisión de Susana.

Miguel y Susana hace unos años atrás. Foto: Gentileza

Las tremendas críticas de Miguel Romano a Susana Giménez

El estilista, conocido por su franqueza, no dudó en criticar la actual apariencia de Susana: “Le diría que se cuide un poco más, yo estuve 51 años al lado de ella, ¿te parece poco?”. Afirmó que Susana no querría que él volviera porque “se hace lo que dice Susana, ningún entorno hay ahí dentro”. Estas declaraciones reflejan la tensión que existe entre ambos, pese a los elogios que también tuvo para ella.

Aunque Romano tuvo palabras amables para la diva, su tono rápidamente cambió a uno más crítico: “Susana es una mujer muy mona, es muy linda, se cuida mucho y es bárbara cuando está en cámara. Es una mujer que admiro muchísimo y es incapaz de ofender a alguien”. Sin embargo, añadió: “No sé qué le pasa, la estoy viendo muy fea ahora, no la veo bien. La voy a llamar. Ahora no está maquillada, no está peinada, es una normal”.

Miguel Romano y Susana Giménez.

Hace una década, Romano contaba orgulloso cómo hacía las famosas extensiones de Susana con pelo donado por personas con albinismo, creando cierta controversia. En la actualidad, la historia es muy diferente. El estilista habló también sobre el inminente regreso de Susana a la pantalla de Telefe el próximo 9 de septiembre y señaló, contundente: “No estoy al tanto y tampoco me importa”.