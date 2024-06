Cuál es la enfermedad que tiene Mercedes, la hija de Susana Giménez, y por qué debió ser operada

Susana Giménez es una de las conductoras más queridas de la televisión argentina. Con una larga trayectoria como actriz y al frente de programas de entretenimiento, “La Su” logró conquistar al público con su carisma y simpatía.

La conductora se encuentra constantemente de viaje y visitando las propiedades que tiene en otros países. Si bien mantiene más resguardad su vida privada, Susana está siempre acompañada de su hija Mercedes Sarrabayrouse.

Hace unas horas se supo que la hija de la conductora fue operada en el Sanatorio Otamendi, estuvo internada unas horas, pero hoy le dieron el alta. Si bien en un momento se creyó que Susana iba a venir a Buenos Aires a ver a su hija, luego se supo que “la diva de los teléfonos” está en su propiedad de Punta del Este.

Susana Giménez y su hija Mercedes Sarrabayrouse

Cuál es la enfermedad que tiene la hija de Susana Giménez y por qué la operaron

Mercedes, la hija de Susana Giménez tiene artrosis, una enfermedad degenerativa que va destruyendo el cartílago que recubre a los huesos. En miércoles contaron en Desayuno Americano el motivo de la operación y de qué trata.

“Mercedes sufre artrosis, con lo cual está viviendo un momento de mucho dolor que se fue incrementando con el paso del tiempo. Cuando ya no hay más tratamientos paliativos, lo que se hace es un reemplazo articular con prótesis. No es que le van a reemplazar una prótesis, es la primera vez”, explicaron en el programa.

Susana Giménez y su hija Mercedes Sarrabayrouse

“Susana ya tuvo esta operación hace 10 años. Aparentemente, va a permanecer en el Otamendi. Para llegar a esa cirugía es porque ya sentía mucho dolor, si no se evita”, agregó la cronista del programa.

“Es un cambio de hueso, Susana ya lo tuvo. Cuando empezás a estar así, como medio en vaivén, es porque hay un desgaste... La artrosis te va consumiendo, es muy complicado... La operación es fácil, pero hay que pasarla”, comentaron en el ciclo que conduce Pamela David.

Hoy, hablaron desde Teleshow con la hija de Susana Giménez sobre su salud: “Estoy perfecta, salí perfecta, no me duele nada. Ya me voy a casa. Gracias por preocuparse. Todo más que bien”.