Mauro de Gran Hermano 2024 habló de su situación laboral y el duro momento que atraviesa: “No es como antes”

A poco más de un mes de la final de Gran Hermano 2024, Mauro Dalessio, uno de los participantes que más llamó la atención durante el programa, abrió su corazón en redes sociales y habló sobre cómo cambió su vida tras su paso por la casa más famosa del país. Con sinceridad y un toque de preocupación, Mauro contó cómo fue adaptarse a la vida fuera del reality y los desafíos que enfrenta al intentar encontrar su lugar en el mundo del espectáculo.

El vacío de Mauro tras el fin de Gran Hermano

“Ahora que terminó Gran Hermano es un ‘¿ahora qué?’”, confesó Mauro en una historia de Instagram que no tardó en llamar la atención de sus seguidores. Tras semanas de intensa exposición mediática y la adrenalina de estar en el centro de la escena, el joven ahora se enfrenta a la realidad de la incertidumbre y la falta de una rutina establecida.

“Tenemos mucho tiempo muerto. Hay días que no sabés qué hacer si no tenés notas, o una publicidad, o algo”, agregó, reflejando el sentimiento de muchos ex-participantes de realities que luchan por mantenerse relevantes una vez que las cámaras se apagan.

Qué quiere Mauro de Gran Hermano para su futuro

A pesar de las dificultades, Mauro no perdió la motivación para seguir adelante y ha comenzado a explorar nuevas oportunidades. Con la mirada puesta en el mundo del streaming, el ex Gran Hermano está decidido a encontrar su lugar en la industria digital. “Yo le quiero meter al stream. Me estoy instruyendo en eso. Es difícil, es de a poco y yo soy muy ansioso. Quiero ser Ibai (Llanos) y en dos meses es imposible, si no tengo conocimientos, nada”, admitió con la honestidad que lo caracteriza.

Mauro está consciente de que el camino hacia el éxito en los medios no es fácil, y menos cuando se trata de construir una carrera desde cero. Sin embargo, su deseo de seguir adelante es inquebrantable: “Yo lo que sé hacer es hablar así con vos e hinchar las pelotas. Esto de a poco, pero la realidad es que tenemos mucho tiempo muerto y todos los días son diferentes”.

La nostalgia de Mauro de Gran Hermano

Al recordar su vida antes del reality, Mauro no pudo evitar expresar cierta nostalgia por la rutina que solía tener. “No es como antes, oficina, gimnasio y facultad. Ahora son todos los días diferentes. Tenemos mucho tiempo muerto y eso, por lo menos a mí, me mata”, compartió.

A medida que Mauro Dalessio se adapta a su nueva realidad y explora sus opciones en los medios, queda claro que el camino post-Gran Hermano no es tan sencillo como parece. Sin embargo, con su determinación y capacidad para conectar con la audiencia, es probable que encuentre su lugar en esta nueva etapa de su vida.