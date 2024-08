Rosina de Gran Hermano 2024 mostró cómo fue el doloroso momento en que se hizo el tatuaje en la boca

Gran Hermano 2024 terminó y cada participante siguió su camino tanto en los medios de comunicación como fuera de ellos. Algunos tuvieron más popularidad que otros, Rosina es la oven uruguaya que logró conquistar a la audiencia con su carisma y simpatía única.

Desde que salió del reality, Rosina disfruta de su popularidad y los beneficios que le trajo pasar por el programa. Hace unas semanas viajó a Roma para trabajar con una marca de perfumes internacional. Además, es modelo de algunas líneas de ropa de gran reconocimiento.

Lo que más llamó la atención cuando se presentó en el reality es su tatuaje en la parte interna de la boca, es decir, de lado opuesto al labio inferior. La palabra que lleva escrita es “Éxito” y es en honor al programa de televisión.

Rosina de Gran Hermano 2024 habló de su impactante tatuaje en la boca

En su perfil de Instagram, donde Rosina tiene más de 800 mil seguidores con los que comparte su día a día. Allí contó como fue el doloroso proceso para hacerse el tatuaje y qué fue lo que la llevó a tomar la decisión.

“Hoy hace un año exacto que me hice este tatuaje. Aún no sé cómo me dio. Seguí mi corazonada del momento, jaja”, escribió Rosina junto a la foto del tatuaje.

Rosina de Gran Hermano 2024 mostró cómo fue su tatuaje en la boca Foto: gentileza ciudad

Luego contó que tuvo que pasar dos veces por el proceso porque se le había borrado. “Ustedes ya lo conocen. Me acuerdo de que lo tuve que repasar, porque a la semana se me había borrado y me quedó. Esperemos que me dure, por muchos años más”, contó la uruguaya.

La palabra elegida tiene un significado especial para Rosina, en una entrevista que le hicieron cuando salió de la casa, expresó: “Me tatué de un día para el otro ¡y me encanta este tatuaje! No se ve, pero me encanta. Éxito es una palabra muy fuerte y significativa. Para mí el éxito es animarse, animarse a hacer todo lo que tengas ganas de hacer en la vida. El éxito es ir por tus sueños, por tus metas, sin importar lo que te diga el resto”.