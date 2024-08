La foto hot de Isabel de Gran Hermano 2024 con su hijo que generó polémica

Isabel De Negri fue una de las participantes de Gran Hermano 2024 que llamaron la atención por su carisma y personalidad para estar en el reality. La mujer de 65 años causó furor por su belleza y estado físico a su edad, además del contenido que publica en sus redes sociales.

Lejos de preocuparse por las críticas y el qué dirán, Isabel arriesga a todo con cada publicación. Durante su estadía en el juego, la mujer de 65 años tuvo algunas peleas, coqueteos con otros participantes y sus comentarios una vez fuera siempre dieron qué hablar.

En las últimas horas, Isabel estuvo en el centro de las críticas en X (antes Twitter) luego de compartir una serie de fotos con su hijo, a quien presentó en la red social, pero su vestimenta fue el blanco de los mensajes negativos.

La foto de Isabel de Gran Hermano 2024 con su hijo que abrió la polémica

La exparticipante de Gran Hermano escribió en la red social: “Domingo con mi hijo” junto a varias fotos en la que se ve su hijo sonriendo y con lentes de sol. Sin embargo, su ropa causó polémica, ya que Isabel tiene puesto un jean y una remera negra, su pelo semi recogido y anteojos de sol.

La foto de Isabel de Gran Hermano 2024 con su hijo que generó polémica Foto: x/cueroviejo

El problema es que Isabel se levantó la remera hasta abajo de los pechos, dejando en claro que no tenía corpiño y mostrando parte de ellas. Las imágenes recibieron diversos mensajes negativos por la actitud de la ex Gran Hermano.

“Imagínate sacarte una foto con tu mamá mientras muestra las tet*s”; “Es necesario sacarte una foto con tu hijo mostrando las gom*s”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Por su parte, Isabel volvió a usar la red social para responderle a quienes la criticaron. “Se asustan por ver un pedacito de la tet* que se escapa, Pero no se asustan de lo morboso que puede ser solo ver eso y no la sonrisa que tenemos en una foto real, tan real, que me importó 3 huevos si me enderecé bastante para una foto”, escribió con enojo la exparticipante de Gran Hermano 2024.