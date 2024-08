El descargo de Marisol, la novia de Martín Ku de Gran Hermano 2024, tras las disculpas de Pepe Ochoa: “Ya tiene su lección”

Martín Ku de Gran Hermano 2024 y Marisol están pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Tras cumplir las siete semanas, la profesora perdió a su bebé.

El pedido desesperado de Martín Ku y su novia Marisol al perder su embarazo. Captura: Instagram

“El corazón de nuestro bebé dejó de latir el pasado jueves. Decidió irse rodeado de montañas, lagos y el frío que tanto nos gusta (...) Fue amado, soñado y deseado desde que supimos de su existencia. Les pedimos sus rezos para transitar el dolor sanamente y para que nuestros pequeños encuentre la paz eterna”, destacó la joven con sumo dolor.

Tras conocerse la noticia, sus seguidores apuntaron contra Pepe Ochoa. Este fue el periodista que dio la primicia del embarazo sin el consentimiento de la pareja.

“Este tipo filtró una noticia de un embarazo contra la voluntad de los padres. Hoy Marisol cuenta que lo perdió”, “Lo peor de todo es que esta lacra no debe ni tener remordimiento por ser parte responsable del momento de mier** que están viviendo Marisol y Martín”, destacaron algunos fanáticos contra el comunicador.

Debido a los ataques de los usuarios contra Pepe (que llegó al punto de ser tendencia en las redes sociales) Marisol salió en su defensa.

La respuesta de Marisol hacia los ataques de Pepe Ochoa

La postura de la joven fue destacada en sus redes sociales. Allí, le solicitó a sus seguidores que dejaran de atacar a Pepe Ochoa por dar la primicia de su embarazo.

La historia de Marisol pidiendo que se termine el "hate" contra Pepe Ochoa. (Fuente: Instagram)

“Les pido por favor parar con el hate masivo contra el comunicador que dio la noticia de nuestro embarazo”, expresó la novia de Martín Ku de Gran Hermano 2024.

Seguidamente, replicó que si bien no estuvo correcto el accionar de Pepe Ochoa, no consideraba los ataques como un tipo de respuesta.

Pepe Ochoa en Bondi. (Foto: X)

“Entiendo que no estuvo bien, pero tampoco me gusta ver cómo lo bardean. Creo que ya tiene su lección más que aprendida (...)Por favor, basta con tanto odio en las redes, y basta de lastimar al comunicador. Me duele saber que carga con una culpa que no es suya. No estuvo linda la filtración, pero no por eso quiero que pase por este escarmiento”, detalló Marisol.

La reflexión de Marisol tras perder su embarazo

Finalmente, la profesora de inglés expresó que los abortos espontáneos eran comunes y que dolían mucho. Por tanto, solicitaba mucho amor y rezos por su pequeño.

Marisol y Martín Ku anunciaron la pérdida de su bebé: el desgarrador mensaje Foto: vía país colla

“Los abortos espontáneos suceden más frecuentemente de lo que pensamos y duelen muchísimo, en todo sentido (....) Las ilusiones se van de un momento al otro, quedan los deseos por cumplir con ese bebito. Pero hoy, solo les pido paz, amor y muchos rezos. Dios sabe por qué, y yo confío en él y le entrego mi más preciado tesoro”, cerró la mediática.