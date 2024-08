Pepe Ochoa rompió el silencio tras su polémica con Martín Ku de Gran Hermano 2024 y Marisol: “No soy mal tipo”

Este 12 de agosto comenzó con una mala noticia. Desde sus vacaciones en la Patagonia, Martín Ku de Gran Hermano 2024 y Marisol anunciaron que habían perdido a su bebé.

El pedido desesperado de Martín Ku y su novia Marisol al perder su embarazo. Captura: Instagram

“El corazón de nuestro bebé dejó de latir el pasado jueves. Decidió irse rodeado de montañas, frío y el lago que tanto nos gusta”, detalló la profesora de inglés sobre el aborto que padeció.

Tras la noticia, Martín Ku reveló que estaba pasando por un momento de sumo dolor con su familia, quien esperaba con ilusión al nuevo integrante. Por tanto, aprovechó para apuntar contra los periodistas que comunicaron la noticia sin su consentimiento.

Marisol y Martín Ku anunciaron la pérdida de su bebé: el desgarrador mensaje Foto: vía país colla

“Tristeza y mucho dolor. No es solo la pesadilla que tenemos que transitar con Mari, sino la ilusión de mis viejos y suegros que se les borra la sonrisa de una semana a otra. Justamente por esto nos queríamos guardar la noticia hasta los 3 meses. Los tiempos ajenos se respeta”, aseveró el hermanito con fuerza.

Con este descargo, los fanáticos apuntaron contra Pepe Ochoa, quien fue el periodista que dio la primicia en LAM. A raíz de ello, el comunicador decidió romper el silencio y brindar su postura sobre la polémica.

Qué dijo Pepe Ochoa sobre la disputa con Martín Ku y Marisol

La suricata de LAM reveló su postura en el programa “El Ejército de la Mañana”. Ahí, destacó que él reflexionó sobre la manera de brindar una determinada información.

“Quiero reflexionar sobre este tema porque debatirlo, no es un tema para debatir porque la verdad pude entender muchas cosas sobre lo que sucedió”, destacó el periodista.

Seguidamente, pese a considerar que podía escudarse por su derecho a la información, Ochoa se disculpó nuevamente con Martín Ku y Marisol por revelar el embarazo antes de tiempo.

El tercer “bro” se casó: cómo fue la boda de Martín Ku de Gran Hermano 2024 y su novia Foto: Cortá Por Lozano

“Hay dos posturas que puedo tomar: la postura del periodista, de la información y defenderme en eso, porque obviamente me puedo escudar en el derecho de la información. Pero elijo reflexionar de mi parte humana, porque vuelvo a pedir disculpas y me llamo a mí a la reflexión”, destacó el periodista con arrepentimiento.

Finalmente, destacó que no se consideraba una mala persona que estaba en búsqueda de una primicia. Sin embargo, consideró que no fue buena idea agregarle la exposición mediática a la pareja en las primeras semanas de embarazo.

“Vuelvo a pedir disculpas (...) no soy mal tipo ni mala gente, no me importa dar una primicia a costa de esto que les pase a ellos (...) evidentemente los 3 meses sí son importantes y sumar esta cuestión mediática no fue lo mejor”, detalló Pepe Ochoa.