Julieta Poggio reveló que tuvo un romance con Fran Stoessel, el hermano de Tini: “Es muy caballero”

Julieta Poggio es una de las figuras públicas más importantes del espectáculo nacional después de participar de Gran Hermano en donde logró ser la finalista. A partir de allí su vida cambió y logró alcanzar una gran popularidad, trabajos en los medios de comunicación y ser protagonista de su propia obra de teatro.

Tras su salida del reality Julieta disfruta a pleno de la fama y su soltería, si bien contó que tuvo un breve romance con Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano. En varias oportunidades se la vinculó con otras figuras públicas.

Julieta Poggio contó que salió con el hermano de Tini Stoessel Foto: instagram

Una de las versiones que surgió en el verano fue que Julieta tenía un affaire o romance con Fran Stoessel, el hermano de Tini. De hecho, había varios indicios que mostraban que estaban juntos, más allá de que nunca se mostraron en público.

Hace unas semanas, Julieta confirmó que está en una relación abierta con una persona que no es pública. Luego puso fin a las especulaciones, y publicó fotos con su novio Fabri Maida de vacaciones en la nieve.

Julieta Poggio confirmó que tuvo un romance con Fran Stoessel

Durante su visita al programa de streaming de Ángel De Brito por Bondi, Julieta confirmó que salió con el hermano de la cantante. “¿Saliste con el hermano de Tini?”, le preguntó el conductor.

“Sí, no puedo mentir”, expresó Julieta Poggio sin problemas. Luego fue sincera y elogió a Fran Stoessel como persona.

“¡Qué lindo que es! Es hermoso, por favor, es muy lindo, es así como caballero, te pasa a buscar. No, no, me va a matar la novia”, comentó con humor Julieta Poggio.

De esta manera, la ex Gran Hermano puso fin a los rumores y reveló que en su momento si salió con el hermano de Tini Stoessel, además no dudó en hablar bien de él.