Julieta Poggio reveló cuál fue el primer trabajo al que renunció: “Me aburría...”

Julieta Poggio es una actriz, bailarina, cantante y modelo argentina de 22 años, que conquistó a la audiencia y a sus colegas de la farándula argentina, tras su participación en Gran Hermano 2022-23 y la obtención del tercer puesto. Con su personalidad, su simpatía y su talento, logró ganarse un lugar como celebridad.

Julieta Poggio y su éxito como influencer y artista Foto: Web

A un año y cuatro meses de su salida de la casa de Gran Hermano 2022-23, Julieta Poggio, quien ya había trabajado como actriz en novelas y películas, y se desempeñaba como profesora de danza, logró obtener más trabajos en los medios de comunicación.

Poggio fue parte de “Fuerza Bruta” y de “Coqueluche”, modelo para varias marcas importantes de moda y promociona contenido en su cuenta de Instagram. Actualmente, es parte del elenco de “Zoom, acércate más”, y panelista de Gran Hermano 2024.

El éxito artístico de Julieta Poggio Foto: instagram

¿A qué trabajo de Telefe renunció Julieta Poggio?

A dos meses del término de Gran Hermano 2022-23, Telefe reunió a cuatro jugadores del reality: Nacho Castañares, Julieta Poggio, Daniela Celis y la Tora Villar para realizar “Fuera de Joda”, un programa de streaming del canal. Pero, en septiembre, a cinco meses del inicio, Poggio decidió renunciar, y actualmente, el proyecto cumplió un año.

"Fuera de joda", el programa de streaming al que renunció Julieta Poggio Foto: web

¿Qué dijo Julieta Poggio sobre su renuncia a “Fuera de Joda”?

En una entrevista con “Viernes Trece”, el programa de streaming de El Trece, Julieta Poggio comentó que le gustaba ir de invitada a los programas de streamings, pero no conducirlos. “Cuando fui conductora no tuve una buena experiencia. Entonces, nunca más lo haría así fijo. Me aburría, hay que estar hablando tres horas y sin corte”.

“Me gusta ir de invitada porque doy toda la energía en el tiempo que estoy”, agregó Julieta y comentó lo que le pasaba cuando era conductora: “Estaba con cara de ort* y no la podía disimular. Preferí renunciar, fue la primera vez que renuncié, no estaba dando lo mejor de mí”. Además, explicó que la quisieron retener.