Después de su cumpleaños de 15, Marta Fort decidió que quería ser una figura del espectáculo. Por eso, se la vio mucho más en televisión y en las revistas. En sus redes sociales, reveló que piensa bien a quién se acerca, especialmente en las relaciones amorosas.

El departamento de Marta Fort, hija de Ricardo Fort, en Belgrano Foto: Gentileza Hola Argentina.

En Instagram, Marta tiene una relación continúa con sus seguidores. Suele responder preguntas de su público y no duda en contestar con sinceridad. Un usuario le preguntó si le gustaría vivir en algún lugar lejos, donde nadie la conozca. “Ese pensamiento vive en mi cabeza porque por más que disfrute ser conocida tengo que tener mucho cuidado en mis relaciones porque son más propensas a ser por interés”, contestó.

Esto es algo que Marta Fort ha repetido en varias ocasiones. Una de las cosas que pudo notar cuando era una niña y Ricardo aún vivía, es que muchas de las personas que se le acercaron lo hicieron por interés. Ella mismo lo contó en algunas entrevistas. Incluso, le preocupa este tema cuando piensa en enamorarse.

Marta Fort

A Marta Fort le gustaría estar en pareja, pero también tiene dudas. “Me he visto con gente y he tenido relaciones, pero como siempre está muy presente mi inseguridad y mi temor de que la gente me use o se me acerque por la plata o la fama”, contó en una entrevista. Por ese motivo, la adolescente siempre ocultó sus relaciones.

El cambio de look de Marta Fort

La adolescente siempre tuvo el pelo rubio, pero fue cambiándolo según sus gustos. A medida que iba creciendo, el color se oscureció, por lo que ella se lo teñía para aclararlo. Hace algunas semanas, decidió sacarse las raíces y dejarlo totalmente rubio.

Marta Fort Foto: Instagram/@martacfort

Compartió el proceso en la peluquería a través de su Instagram. “Estoy muchísimo más rubia”, decía mientras la teñían. Marta Fort quedó muy contenta con el resultado.