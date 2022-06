A un mes de que anunciara públicamente por qué llevaba a la justicia a su expareja, Martín Redrado, Luciana Salazar se cansó de las nuevas especulaciones que circulan y, en las últimas horas, volvió a realizar un descargo a través de su red social.

Luciana Salazar y Martín Redrado finalizaron su relación en 2018. Foto: Internet

“Nada me sorprende que a días de mi declaración en la justicia, vuelvan los falsos rumores de noviazgos mios, casamientos... Indudablemente algo se quiere tapar. Pero no se va a poder tapar más por más que se busque eso”, comenzó diciendo en sus InstaStories.

Las historias que Luciana Salazar subió a Instagram.

Y siguió: “A todos los periodistas que me escriben preguntando por supuestos ‘novio’ y por el casamiento de mi ex. Les contesto por acá”.

“Si hay algo que me importa muy poco es la vida sentimental de mi ex. Por mí que sean felices y coman perdices. Lo único que me interesa de ese hombre es sacarle todas las mentiras a la luz sobre nuestros temas y que cumpla con todos los acuerdos firmados (que está incumpliendo)”, continuó.

Luego, Luli apuntó contra los medios que la relacionan con distintos hombres. “De mi vida sentimental no van a saber nada hasta que a mí se me ocurra querer contar algo”, expresó y agrego: “Yo no tengo por qué demostrar ninguna estabilidad sentimental publicamente, ni aspero a tener un cargo político”.

Por qué Luciana Salazar llevó a Martín Redrado a la justicia

El romance de Luciana Salazar y Martín Redrado terminó en 2018, pero desde ese momento su vínculo no fue el mejor y ahora se enfrentan en la justicia. Es que a pesar de que el economista no es el padre biológico de Matilda, la modelo lo acusa de incumplir con varias obligaciones que habría firmado ante una escribana.

Pero este no este no es el único conflicto, en diálogo con “Socios del Espectáculo” (eltrece), la mediática lo denunció por abuso. “A mí me buscó 4 veces. Intento, y digo la palabra abuso. Te avanza sexualmente y vos lo tenés que frenar, aunque hayas tenido una relación, es un abuso. No lo denuncié porque no busco el escándalo”, sentenció.