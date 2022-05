La pelea entre Luciana Salazar y Martín Redrado es interminable. A pesar de que la modelo intente explicar el motivo de su enfrentamiento legal, es cada vez más difícil de comprender. Ahora, la actual pareja del economista, Lulú Sanguinetti, se metió en el conflicto y apuntó contra la modelo.

“Socios del espectáculo” publicó audios de Martín Redrado intentando relacionarse nuevamente con Luciana Salazar, mientras estaba en pareja con Lulú. La empresaria reaccionó muy enojada ante esto y acusó a la modelo: “Cuanto despecho por nuestro casamiento”.

Martín Redrado y Luciana Salazar

Ante esto, la ex del economista le contestó a través de Twitter: “Dirigís mal tu rencor”. “Yo no voy a transformar esto en una pelea entre mujeres, que es lo que busca él. Yo no fui la que te mentí y no te respete (todo lo contrario)”, continuó Luciana.

Martín Redrado y Lulú Foto: Web

La modelo le intentó explicar que esos audios son de hace tiempo: “La noticia de tu casamiento vino mucho después de esta disputa que lleva más de un año”. Pero Lulú redobló la apuesta y le volvió a contestar.

El mensaje de Lulú Foto: El Trece

“Qué ridícula. ¿Pelea de mujeres? Jamás me pelearía porque no la conozco ni quiero hacerlo”, manifestó la empresaria dirigiéndose a “Socios del Espectáculo”. Lulú acusó a Luciana de hacer un “circo” de todo este problema y crear papelones.

Además, le pidió al programa que deje de fomentarle estas actitudes. “Déjennos disfrutar este momento de inmensa felicidad en paz”, cerró.

Luciana Salazar se enfrentó a Analia Franchín

La modelo estaba explicando su situación legal con Martín Redrado y qué es lo que le está pidiendo. En medio de su discurso, la panelista de “Flor de equipo” la interrumpió para hacerle una pregunta que la descolocó.

Luciana contra Analía Foto: Web

Analía le planteó que muchas personas de la audiencia se preguntan de qué trabaja y por qué le pide a Redrado que la mantenga. Luciana Salazar contestó indignada: “Trabajo desde los 21 años. Dejen de cuestionar. Es horroroso escuchar eso”. Acusó a los periodistas de instalar que ella no se mantiene a si misma y a su hija.