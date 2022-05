En las últimas horas, Luciana Salazar realizó un descargo contra Martín Redrado a través de su cuenta de Instagram en el que lo acusó de no cumplir con varias obligaciones que habría firmado ante un escribano.

Matilda y Luciana Salazar Foto: Instagram/salazarluli

“Depende de él solo terminar con todo esto y no lo hace. Solo tiene que cumplir con todo lo que se comprometió y firmó. No lo está haciendo y por eso recurro a la justicia”, comenzó diciendo en la primera storie.

Martín Redrado aseguraró que no es el padre de Matilda, la hija de Luciana Salazar.

Y siguió: “El quiso subsanar el daño que me causó a mí y a mi hija desde hace más de 1 año y no solo que no lo hizo, sino que lo duplicó. Y el daño me lo hace día tras día con diferentes situaciones, durante este último año sobre todo. Yo solo conté algunas, pero no conté todas”.

La modelo lo acusó también de haberle imputado falsos delitos en la justicia, los cuales fueron desestimados y “por eso hoy soy yo la que recurre a la justicia para hacer valer los derechos de mi hija y mio. Los pocos que conocen esta historia a fondo... Es triste e inentendible todo lo que está haciendo”, finalizó.

Qué dijo Luciana Salazar en “Socios del Espectáculo”

Este lunes en “Socios del Espectáculo” (ElTrece), Luli salió furiosa al escuchar que Martín Redrado había dicho que no era el padre de Matilda, algo que se rumoreó desde el nacimiento de la pequeña, quien hoy tiene cuatro años.

“Nunca de mi boca salió decir que Martín Redrado era el padre biológico de mi hija. Espero que nunca más nadie chicanee con eso porque lo dejé en claro siempre” y siguió: “Martín Redrado está mintiendo con este tema, pero de una forma descarada”.

Martín Redrado y Luciana Salazar se separaron en 2017.

“¿En qué miente?”, le preguntó Rodrigo Lussich, a lo que ella contestó: “¿En qué miente? En que él no tiene obligaciones, él tiene obligaciones de acá a muchos años bajo una firma de una escribana pública”.

Luciana Salazar acusó a Redrado de abuso

Durante el ciclo televisivo, Luciana Salazar también hizo una fuerte acusación contra Redrado. La modelo lo señaló de haber abusado de ella.

“Es tan mentiroso que negó que habíamos vuelto en Miami. Tengo testigos y todos los chats. Él le está mintiendo a mucha gente. A mí me buscó 4 veces. Intento, y digo la palabra abuso. Te avanza sexualmente y vos lo tenés que frenar, aunque hayas tenido una relación, es un abuso. No lo denuncié porque no busco el escándalo”, sentenció.