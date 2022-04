Este jueves Luciana Salazar y Martín Redrado tuvieron una mediación donde se habrían encontrado personalmente, pero no lograron llegar a un acuerdo. Entonces la modelo decidió llevar al economista a juicio.

Luego de su separación definitiva en 2018, la relación de la expareja no quedó en buenos términos. Tan malo es su vínculo actual que elevaron su conflicto a la Justicia. Y ahora se conocieron nuevos detalles del fallido encuentro que tuvieron.

Luciana Salazar y Martín Redrado en otras épocas: hoy su relación está mediada judicialmente.

“Acaba de terminar la mediación entre Luciana Salazar y Martín Redrado. Se habrían visto las caras. Finalmente, Luciana lleva a juicio a Redrado”, confirmó Paula Varela en “Socios del Espectáculo”. Y detalló: “Podría haber acciones por incumplimiento del señor Redrado y también una denuncia penal. Se puso caliente la cosa entre ellos dos”.

En una de las últimas declaraciones públicas de la actriz contra su ex, expresó: “Él busca lastimar. Yo no puedo creer que una persona haga eso con una niña, es como una actitud que uno podría decir como de un ‘psicopateo’”. Su descargo hizo referencia al pedido del economista de revincularse con Matilda luego de confrontar con la vedette.

Además, hizo referencia al vínculo que alcanzó con Tomás Redrado, el hijo del expresidente del Banco Central: “Todo lo bueno que hace el hijo no lo estaría haciendo el padre... Yo creo que Martín a mí y a mi hija nos odia. Yo creo eso”.

La guerra judicial entre Luciana Salazar y Martín Redrado

Un año atrás, el exfuncionario presentó una denuncia millonaria contra Salazar por “hostigamiento e injurias” después de que difundiera audios y conversaciones privadas. Pero su reclamo no prosperó.

Por su parte, Luciana también acusó a su ex en la Justicia por no cumplir acuerdos íntimos y presentó una denuncia penal. Luego de la poca productiva mediación de este jueves, el conflicto parece no tener fin.