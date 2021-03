Un nuevo capítulo se suma a la polémica relación de Luciana Salazar y Martín Redrado. Esta vez fue el economista quien decidió dar su versión.

Todo sucedió a través de un mensaje que Redrado le hizo llegar al programa Polémica en el bar, en el cual hizo alusión sobre la maternidad de Luciana Salazar a través de una fuerte frase.

“Yo también sufro. Estoy dolido por todo lo que dice que no es cierto”, aseguró el expresidente del Banco Central. “Soy el único hombre que hizo posible que fuera madre. Yo no soy el padre de Matilda, pero lo hice posible porque era su deseo y que me trate así es muy injusto y doloroso”.

Martín Redrado y Luciana Salazar han protagonizado una gran polémica.

Recordemos que Luciana Salazar tuvo a Matilda a través de un vientre subrogado el 15 de diciembre de 2017.“No me quiero enroscar con esto porque Luciana hace un Gran Hermano de temas que deberíamos solucionar en privado”, explicó el economista.

Luciana Salazar y Matilda. gentileza

Horas después llegó la respuesta de la modelo: “Ahora él es la víctima. Pero se olvidó por todo lo que me hizo pasar para llegar a ser madre. Fue mi novio durante 8 años. 8 años en los cuales varios fuimos a centros de fertilidad juntos”, contó Luciana al medio Primicias Ya.

Luciana Salazar filtró un audio de Martín Redrado

La complicada situación lleva varios días, ya que Luciana Salazar filtró el audio de una conversación que tuvo con Redrado el pasado martes.

En dicha conversación, la modelo y el economista acordaban cómo iban a dar a conocer su reconciliación en los medios.

Tras conocerse el audio, Martín explicó a través de una serie de mensajes a Yanina Latorre que sospechaba que estaba siendo grabado y por eso respondía con monosílabos. Sin embargo, él advirtió que el audio estaba editado.