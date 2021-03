Tras el escándalo entre Luciana Salazar y Martín Redrado, se conoció la cifra millonaria que el economista le pasaría por mes a la modelo para que no revele datos de su intimidad. El monto, según trascendió, sería de 13 mil dólares.

Según indicó el periodista Ángel de Brito en “Los ángeles de la mañana” (El Trece) la intención de Redrado es frenar a su exmujer para que “deje de hablar y publicar cuestiones de su intimidad”. Y aseguró: “La Justicia aceptó y dio lugar”.

Luciana Salazar (Foto: Instagram)

La panelista Majo Martino, en “Hay que ver” (El Nueve), explicó: “Son 13 mil dólares por mes hasta los 5 años de Matilda, después hasta los 18 son 10 mil dólares por mes”.

“Luciana le hizo firmar un contrato a Martín Redrado donde le pasa todos los meses 13 mil dólares en concepto de un arreglo que tienen entre ellos”, indicó. Y agregó: “No tiene que pasar algo entre ellos, esto es más allá de si están juntos o no. La subrogación que es carísima la pagó él. Lo que tienen por contrato, y Ana Rosenfeld está de testigo porque lo firman todo delante de ella”, agregó.

Luciana Salazar y Matilda\u002E (Instagram)

El problema se desató luego de que Ángel de Brito compartiera la foto de Martín Redrado esperando para vacunarse en Miami junto a una mujer rubia que, aseguran, es Lulú Sanguinetti, su expareja.

Salazar, enfurecida, arremetió contra el economista a través de su cuenta en Twitter. “¡¡¡Miralo vos jugando con las mujeres y apretándome a la vez!!!”, escribió. Y más tarde, agregó: “¡Lo mejor que me pudo haber pasado para sacarme de encima a semejante lacra de persona para siempre!”.

La reacción de Luciana Salazar. (Twitter/lulipop07)

También se refirió al vínculo con su hija Matilda: “Lo imperdonable es que manipuló a una menor. Juega con las mujeres de todas las edades!! Este tipo no vale ni una lagrima. Hay testigos de todo”.

Pero el conflicto no termina. Es que según indicaron Yanina Latorre y Cinthia Fernández en “Los ángeles de la mañana” (El Trece), existiría un video que probaría que Salazar amenaza a Redrado.

“Yo no voy a decir qué contiene, pero hay un video en manos de Ana Rosenfeld... Redrado sabe de su existencia. Luciana dice ahí: ‘Se supone que vos dejás de mantenerme, me dejás en Pampa y la vía, y este video sale a la luz’”, dijo Yanina, sin ahondar en detalles.

“El contenido de ese supuesto video sería en donde Martín Redrado estaría teniendo relaciones con Luciana Salazar”, comentó Fernández, a lo que el conductor Ángel de Brito contestó: “No creo que Luciana publique eso. Dudo que publique eso”.

Luciana Salazar anunció públicamente que cortó con Martín Redrado y estalló en varios mensajes. Gentileza

Por su parte, la abogada Ana Rosenfeld, aseguró a través de un mensaje en su cuenta de Twitter que no tiene en manos aquel video del que se está hablando.

Luego de esta situación, la misma Salazar publicó un tweet para desmentirlo: “No tiene ningún video, porque no existe. ¿Por qué no levantan mis tweets de ayer o mis dichos en “Polemica en el Bar” donde lo desmiento rotundamente ? ¿Qué mensaje confuso quieren instalar?”.