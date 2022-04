El jueves Luciana Salazar y Martín Redrado tuvieron una mediación que no llegó a buen puerto. La modelo decidió llevar a su ex a juicio y el conflicto entre ambos parece no tener fin.

Más allá de la guerra mediática, la expareja atraviesa un duro momento legal marcado por dichos y acusaciones cruzadas. Sin éxito en su último encuentro, la denuncia pasará al siguiente nivel.

Pero todo el drama de la situación afectó sobre Luciana quien decidió manifestarse y confesó su angustia. “No puedo entender tanto odio. No le encuentro explicaciones a tanta maldad. Siempre te metiste con lo más sagrado para mí”, comenzó contra su ex en un descargo en sus redes sociales.

Luciana Salazar y Martín Redrado Foto: web

A través de historias de Instagram, la vedette soltó: “Quisiera encontrar las fuerzas para poder contar todas las cosas que me guardé durante tantos años y que recordarlas aún me afectan”. “Muchas tienen que ver con la maternidad”, aseguró y confesó que recibió un mail que demuestra lo que Redrado es “capaz de hacer”.

“Siento tristeza y asco a la vez”, aseguró dolida y advirtió: “Espero que no me pasa nada porque indudablemente esta persona es capaz de hacerme cualquier cosa”.

La palabra de Luciana Salazar Foto: Instagram/salazarluli

Martín Redrado le habría quitado la posibilidad a Luciana Salazar de volver a ser madre

Esta mañana Paula Varela contó en “Socios del Espectáculo” que Redrado le habría quitado la posibilidad a Salazar de volver a convertirse en madre. La modelo congeló óvulos en una clínica de Estados Unidos, pero ahora recibió una notificación sobre unos problemas con el pago.

Matilda y Luciana Salazar Foto: Instagram/salazarluli

“Redrado mantenía en Estados Unidos, Miami, los óvulos que Luciana había dejado guardados para tener futuros hijos. Luciana tenía ganas darle un hermanito a Matilda. A Luciana le llegó un mail de la clínica de fertilidad de Estados Unidos diciendo que la tarjeta de crédito fue cancelada. Esto dejaría inhabitada la posibilidad de volver a ser madre”, detalló la periodista.

Luego al aire del ciclo leyeron los mensajes que envió la modelo: “No estoy bien, estoy triste y asqueada. Ayer me la pasé llorando y la verdad es que por unos días necesito olvidarme de todo, por mi hija y por mí. Porque Matilda está absorbiendo todo, porque no me ve bien ya con todos estos temas. Desde diciembre que es una tortura”.

“Ayer recibí un mail después de la mediación que me hizo mucho daño y me revolvió toda la miércoles que tuve que vivir con este tema. Por eso necesito descomprimir mi cabeza por mi bien y por mi hija más que nada. Es un tema muy sensible para mí, es un tema con que particularmente me hizo mucho daño y me guardé”, confesó.

Y cerró cuestionando a su ex: “Te juro que no puedo entender ¡por qué nos odia tanto! Porque el desprecio es a ambas. Siento que nunca me perdonó haber puesto fin a nuestra relación y priorizar mi maternidad sobre la misma. Siento que me pasa factura todo el tiempo por eso, porque sino es inentendible todo. Una locura total”.