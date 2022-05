Las idas y vueltas entre Luciana Salazar y Martín Redrado nunca quedaron claras. Está entendido que ya no existen como pareja, pero las dudas por la relación que el economista tiene con la hija de la modelo son cada vez mayores. En un nuevo capítulo, ella lo acusa de lastimar emocionalmente a Matilda.

En “Socios del Espectáculo” pasaron audios de Redrado pidiéndole a Luciana revincularse con Matilda. Algo que el mismo economista negó en el pasado.

A partir de eso, Salazar manifestó que no quiere que su hija vuelva a verlo porque le produce un daño a la niña.

Cabe recordar que ambos han negado que Redrado sea el padre biológico de Matilda. Sin embargo, sí ha estado presente en sus primeros tres años de vida.

“Ya hace casi un año y un par de meses que no lo ve. Él la niega constantemente”, reveló Luciana Salazar.

“Él pidió la re-vinculación y yo era la que estaba negada, yo le decía que no, porque la había lastimado varias veces y no tenía la garantía de que esta vez iba a ser distinto”, explicó Luciana. Según las palabras de la modelo, quien sale más lastimada en todo este problema es Matilda.

Matilda consuela a Luciana Salazar

La niña ya puede entender cuándo su madre está triste. Según la modelo, cuando ella termina de hablar por teléfono y llora, es su hija quien le da ánimos y se preocupa.

“Eso es lo que me duele, porque ella es muy sensible y me pregunta ‘¿Mamá qué pasa?, ¿Por qué estás así?’… Y ahí es cuando digo ‘¿Por qué?´”, especificó Luciana. La modelo sigue dispuesta a ganarle un juicio por incumplimientos de ciertos arreglos que hicieron en el pasado.

Lo que trascendió es que Martín Redrado se habría comprometido a pagar otro tratamiento para que Luciana sea mamá por segunda vez. El economista finalmente dejó de abonarlo y la modelo decidió demandarlo.