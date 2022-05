La hija de Luciana Salazar, Matilda, es una de las nenas más reconocidas de la farándula argentina. Con tan solo cuatro años cuenta con su propio perfil de Instagram y por la cantidad de seguidores que suma es toda una influencer.

A su corta edad, la pequeña ha vivido bastante gracias a acompañar a su madre en cada paso que da. Tanto detrás como adelante de las cámaras, Matilda demostró ser inteligente y extrovertida. También compartió varios viajes al rededor del mundo, tanto es así que uno de sus últimos destinos fue el parque de diversiones de Disney.

Matilda Salazar en Disney Foto: Instagram/Salazarluli

Pero la fama también suele conllevar cosas no tan positivas. En las últimas horas la modelo reveló que el nombre e imagen de su hija fue utilizado para una insólita estafa a través de las redes sociales.

Una fanpage de Instagram dedicada a Matilda logró reunir más de 100 mil seguidores gracias a compartir fotos y videos de la adorable niña. Pero luego, despareció todo el contenido a cerca de la nena y la cuenta comenzó a publicar cosas totalmente diferentes.

Enterada de la situación, Luciana decidió intervenir y pronto se enteró que la cuenta fue vendida por una importante suma de dinero en dólares. El nuevo dueño del perfil incluso le ofreció a Luli quedárselo.

Qué fue lo que pasó con las fotos y videos de Matilda

“¿Qué pasó? ¿Dejaste de ser del fans club de mi hija y te quedaste con sus seguidores?”, escribió la rubia a la cuenta de fans. Y la respuesta que recibió la sorprendió tanto que decidió contar lo sucedido en sus redes.

Luciana Salazar indignada por una estafa en redes sociales

En ese sentido, detalló: “Me respondió y la verdad es que nos sentimos ambos estafados. A él le cobraron mucho y en dólares... me explicó la situación y encima, no sólo volvió a poner las fotos de mi hija sino que me ofrece quedarme con la cuenta. Un acto de honestidad que valoro muchísimo”.

El descargo de Luciana Salazar Foto: Instagram/Salazarluli

“Lo cuento porque me parece lindo compartir este gesto tan poco visto últimamente. Gracias de corazón. Hay que tener cuidado porque usan a los famosos para ganar seguidores y después, estafan a la gente”, aseguró.