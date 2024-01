Los cercanos momentos entre Furia y Lisandro de Gran Hermano 2024: ¿hay reconciliación?

Juliana “Furia” y Lisandro son dos de los 18 participantes que permanecen en la casa de Gran Hermano 2024, y además de ello, son rivales y contrincantes dentro del reality, debido a que se encuentran en grupos diferentes, una en el de “las furiosas” y otro en el “Imperio”. Igualmente, la audiencia creó un ship amoroso entre ellos.

Hasta el momento, “Furia” superó tres placas de nominados, mientras que Lisandro solo estuvo nominado una vez, pero lo salvó el líder de la semana. En esta quinta semana, Lisandro atravesará por primera vez la gala de eliminación, ya que fue fulminado por Rosina y el beneficio del teléfono rojo.

Furia y Lisandro de Gran Hermano 2024. Foto: Twitter

Por otro lado, es cierto que el grupo de “Furia” se encuentra en ventaja, teniendo en cuenta que hasta el momento los cuatro eliminados fueron del grupo de Lisandro: Hernán, Axel, Williams e Isabel, una de las principales. Entonces, “Furia” suele recalcarle a Licha que se encuentra perdiendo.

"Furia" de Gran Hermano 2024. Foto: Telefé

Y aunque “Furia” y Lisandro protagonizaron varias peleas, discusiones, diferencias, momentos incómodos y hasta la decisión de no saludarse dentro de la casa, en los últimos días vivieron momentos cercanos y la gente se ilusiona con el ship.

Los momentos cercanos entre “Furia” y Lisandro de Gran Hermano 2024

En primer lugar, Lisandro y “Furia” realizaron una pelea de almohadas, y cuando Licha se fue a la habitación, Juliana fue a buscarlo y entre risas, protagonizaron una cercana y graciosa pelea de almohadas en la cama.

Y en segundo lugar, mientras estaban en la cocina “Furia” gritó: “Lisandro no se va, señora” y Licha le respondió: “¿sabes lo que te aburrirías sin mí?”. Luego, Juliana se refirió a que Lisandro está nominado por primera vez y no se va, ya que ella quiere que primero se vaya otra persona. Lisandro le dijo: “te morís de ganas de que me quede acá. Después va al confesionario y pide por favor que no me voten”.