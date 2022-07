Luego de la viralización de un video de su marido a los besos con otro hombre, Pepe Cibrián confirmó su separación con Nahuel Lodi. A tan solo un mes de su casamiento, el productor teatral no pudo soportar la infidelidad y decidió echarlo de su casa.

Este fin de semana se difundieron fuertes imágenes del joven en un boliche en la ciudad de Buenos Aires a muy cerca de alguien más. Hasta entonces no se sabía si el prometido de Pepe Cibrián había llegado solo al lugar, con un grupo de amigos o al encuentro con el sujeto, luego se conoció que fue nada más ni nada menos que durante su despedida de soltero.

“El día que a él le hicieron una despedida de soltero un grupo de amigos, antes de la boda, ahí fue donde sucedió este evento, no es que él iba a bailar solo, eso fue en ese día”, contó el artista de 74 años sobre su ex en “Implacables”. Y descartó también tener una relación abierta: “Nunca jamás he pactado que me expusieran ni que expusieran el vínculo de esa manera, por eso me quedé muy sorprendido”.

Pepe Cibrián reveló cómo se enteró del video de su marido con otro hombre

En cuanto a cómo le impactó conocer lo sucedido, Cibrián reveló que se enteró mientras estaba en un spa. “Me lo comentaron y obviamente al ver el video le pedí a alguien que hable con Nahuel y que se fuera, no tenía nada más que hablar, no hay una solución para eso”, consideró.

Pepe Cibrián se comprometió con Nahuel Lodi. Foto: alepalaciosfoto

Aclaró también que no le preguntó al joven de 32 años qué fue lo que pasó, “ya sabrá él por qué lo ha hecho”, reflexionó. Y lamentó: “Esto involucra no solamente a mí, sino que también a su familia, a su gente más cercana, nunca le hubiese preguntado ni me importaría preguntarle”.