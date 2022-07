Se conocieron a través de Tinder y al poco tiempo decidieron sellar su compromiso. Pepe Cibrián se casó el pasado 24 de junio con Nahuel Lodi en una íntima ceremonia rodeados de sus más cercanas amistades y familia. Pero a menos de un mes de la celebración, apareció un video que demostraría una infidelidad.

El joven de 32 años, 42 años menor que el director teatral, fue capturado a los besos y muy cerca de otro hombre en un boliche. Así lo demuestra un picante video compartido al aire de “Intrusos” donde aseguraron que la flamante pareja atraviesa una dura crisis de la que podría no haber marcha atrás.

Pepe Cibrián y Nahuel Nicolás. (Instagram Pepe Cibrián)

La prueba fue enviada por un testigo de lo sucedido al programa de América donde detallaron que habría ocurrido en la noche del fin de semana del 20 de junio en Vorterix.

“Esto fue el domingo 19, que el lunes fue feriado por le 20 de junio. Yo salí con mis amigos. En un momento, uno de mis amigo me dice ‘ese es el futuro marido de Pepe Cibrián’. Estuvo en esa situación que se ve en los videos y las fotos”, aseguró el audio de Diego, la persona que capturó a Lodi in fraganti.

Pepe Cibrián se quiere separar de Nahuel Lodi tras la trición

Según informó el periodista Gonzalo Vázquez, Pepe Cibrián se quiere separar. “A nuestra producción le consta que Pepe se quiere separar. Lo que dice es que vienen pasando determinadas cuestiones que lo tienen casado. Esta es la gota que rebalsó el vaso. Ahora, él está en Córdoba y cuando llegue a Buenos Aires va a separarse de Nahuel”, detalló el periodista.

También contó cuál fue la reacción del joven al ver las imágenes incriminatorios: “Le mostré las fotos. Me dijo que la foto no es actual y que prefería no hablar de esto porque es una situación compleja y dolorosa”.