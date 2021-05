En el día de su cumpleaños número 73, Pepe Cibrián compartió un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram, acompañado por un divertido video en que baila al ritmo de Tini Stoessel y María Becerra.

//Mirá también: Pepe Cibrián prepara musicales: “Si no proyectás, te morís”

Aunque la pandemia golpeó al sector teatral, el reconocido autor supo cómo sobrellevar la situación con clases virtuales, proyectos y mucho humor.

“Hoy cumplo 73 años ¡Muchos! Pero muchos de esos años lo he pasado arriba de un escenario: estrenando, luchando, aprendiendo. Escribí más de 50 obras. Éxitos y fracasos. ¿Cómo? ¡Luchando! Y lo seguiré haciendo pues no conozco otra manera. La lucha por cumplir mis sueños es mi convicción eterna, porque solo a través de esa lucha se consiguen ganar las batallas”, escribió.

//Mirá también: Pepe Cibrián remata sus joyas: “Me voy a prostituir vendiendo mis anillos”

“Agradezco el poder seguir sorprendiéndome como un chico, como aquél que soñaba ser grande. Hoy me animé a este divertido ‘desafío’ porque no me quiero quedar atrás”, señaló Cibrián.

Pepe Cibrian Campoy, director teatral, actor argentino Los Andes

Y agregó: “Me gusta saber en qué andan los jóvenes artistas pues siempre me he rodeado de ellos y ¡qué felicidad me produce! ¿Me importa lo que digan? ¡En absoluto! Solo importa que me produzca felicidad. Los invito a sumarse, ¡es muy divertido!”.

El ícono del teatro compartió con sus más de 89 mil seguidores un video en el que baila, muy alegre, la nueva canción “Miénteme”.

Pepe Cibrián se sumó al desafío de Tini Stoessel.

Su publicación revolucionó las redes sociales y tanto sus amigos como miles de fans comentaron.

“Feliz cumple a mi amado y adorado Pepi”, escribió la actriz Georgina Barbarossa.