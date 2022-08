Pepe Cibrián fue denunciado por abuso sexual

Pepe Cibrián sigue bajo el ojo de las cámaras, pero esta vez no tiene nada que ver con su situación sentimental sino con una denuncia por abuso sexual agravado con acceso carnal y grupal.

El empresario y artista uruguayo Raphael Dufort ratificó su denuncia contra el director teatral, la cual fue radicada en el 2017. Además, Dufort convocó a que todos los afectados realicen su denuncia contra Cibrián.

La denuncia contra Pepe Cibrián Campoy.

Qué dijo Pepe Cibrián sobre la denuncia de abuso sexual en su contra

Pepe Cibrián expresó a Infobae que va a esperar que la Justicia de resultados y que no planea dar comentarios: “Me parece muy bien que hable este hombre y que diga lo que le dé la gana. Lo mío se va a dirimir en la justicia, no en los medios. No corresponde. No voy a dar reportajes, solo aclaro esto porque obviamente se tiene que entender que es así”.

Pepe Cibrián será citado a indagatoria.

Por el momento, Pepe Cibrián será citado a indagatoria y tendrá que presentarse, tras ser denunciado por abuso sexual.