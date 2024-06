¿Le cae mal? Guillermina Valdés habló sobre Marcelo Tinelli y su novia, Milett Figueroa

Guillermina Valdés es una actriz, diseñadora de moda, empresaria y modelo argentina de 46 años, tomó reconocimiento por su papel en “Botineras” (El Trece) durante 2010. Aunque siempre mantuvo su vida personal en privado, llamó la atención por sus exparejas, Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli.

El éxito de Guillermina Valdés como empresaria Foto: instagram

En 2012 Guillermina Valdés comenzó una relación con Marcelo Tinelli y en 2014 nació su único hijo en común, Lorenzo. En 2022 le pusieron punto final al vínculo, y actualmente, ambos están en pareja, Guillermina tiene una relación con Joaquín Furriel, y Tinelli con Milett Figueroa.

Marcelo Tinelli con su actual pareja, Milett Figueroa Foto: Instagram

Dentro de este contexto, en una entrevista con “Socios del Espectáculo” (El Trece), Guillermina Valdés habló de Marcelo y su actual pareja. Cuando le preguntaron cómo está su relación con Tinelli, ella respondió: “Muy bien con Marce”, y cuando le consultaron cómo le cae Milett, contestó: “Es que no la conozco, pero me cae bien porque lo veo bien a Marce. Así que es lo único que me importa, que el papá de mi hijo este bien. Así que, bienvenida”.

Por último, le consultaron de su relación con Candelaria y Micaela, las hijas mayores de Tinelli, y respondió: “Siempre tuve un vínculo hermoso, la verdad que sí”, y se sorprendió al enterarse de que ellas no se llevarían bien con Milett.

¿Cómo es la relación de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega?

Guillermina Valdés y Sebastián Ortega estuvieron en pareja desde 1998 hasta 2011, y juntos tuvieron tres hijos: Paloma, Dante y Helena. Tras el posteo de ambos junto a sus hijos, en la misma entrevista, le consultaron sobre la relación con su expareja. “Festejamos el cumpleaños de Helena, que cumplió 19 y estuvo lindo”.

Y frente al comentario de una familia ensamblada, Guillermina respondió: “No sé si somos, que sé yo qué somos. Es el papá de tres de mis hijos. Mis cuatro son lo más importante para mí, ¿qué más importa?”. “Los vínculos para mí todo el tiempo se transforman y es otra expresión del amor, y estar cerca de nuestros hijos y en paz es un gran valor que yo defiendo”, finalizó Valdés.