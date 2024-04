El fuerte descargo de Guillermina Valdés ante las acusaciones por no estar en el cumpleaños de su hijo

Guillermina Valdés es una reconocida modelo argentina que tiene una larga trayectoria en las pasarelas y como figura de las marcas más importantes. Además, fue pareja de Marcelo Tinelli durante una década con quien tuvo a su cuarto hijo Lorenzo.

En los últimos días, la modelo fue señalada en las redes sociales por no estar presente en el cumpleaños número diez de su hijo menor, que hizo un festejo y Guillermina se encontraba de viaje. Frente a las especulaciones y los comentarios negativos que recibió, salió a aclarar lo que pasó.

El enojo de Guillermina Valdés por los comentarios sobre su ausencia en el cumpleaños de su hijo Lolo Tinelli

Guillermina grabó un video que luego subió a sus historias de Instagram, allí se mostró enojada y contó por qué no estuvo en el festejo. “No entiendo, de verdad. Estoy leyendo los comentarios y quiero aclarar, no por nada, pero la gente habla porque tiene tiempo o porque le pasa algo, no entiendo”, comenzó diciendo en su descargo.

Guillermina Valdés y el descargo por no estar en el cumpleaños de su hijo Foto: instagram/guillevadles1

“Yo a Lolo lo tuve, se los certifico yo, él nació el 18 de abril de 2014. Este 18 de abril festejé su cumpleaños y al otro día viajé, punto”, expresó furiosa por los comentarios negativos que recibe y aclarando que sí estuvo con su hijo el día de su cumpleaños y le realizó un festejo en familia.

“Yo ya festejé el cumple de mi hijo, el día del cumple de mi hijo y le voy a hacer una pijamada en estos días. Ahora a lo que voy, ¿por qué la gente comenta si estoy o no en el cumpleaños de mi hijo, con ese nivel de agresividad y estando totalmente desinformados? Gracias”, comentó Guillermina.

Lolo, el hijo de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, cumplió 10 años

Luego aclaró que viajó a México para acompañar a su pareja que fue a la ceremonia de los Premios Platino 2024, pero esto fue al otro día del cumpleaños de su hijo. “Vine por amor, porque vine solamente por un día. Tuvimos el cumple de Lolo el jueves y el viernes me tomé el avión”, agregó la modelo.