Julieta Ortega reveló las terribles consecuencias que padeció tras una ruptura amorosa: “Pesaba 40 kilos”

Julieta Ortega está en todos los titulares argentinos tras ser la nueva cara de “Sex”, la icónica obra de José María Muscari. Con su participación, la actriz logró conformar uno de sus logros más personales.

Julieta Ortega Foto: instagram/petitjotao

“La verdad que estoy feliz. Sí, claro que había visto el show, 6 veces antes de formar parte. La primera vez que lo vi, hace 3 años, yo estaba haciendo Perdida-mente y le dije a José María Muscari, cuando salí, que yo haría esto, yo haría algo así”, expresó la actriz a Ciudad Magazine.

Ahora bien, pese a aumentar su estrellato, Ortega habría pasado por sumos acontecimientos. Entre ellos, una ruptura amorosa que marcó un antes y después en su vida.

Cómo fue la ruptura amorosa de Julieta Ortega que lo destruyó

La historia la contó en una sincera entrevista en Urbana Play. Ahí, determinó que una persona le rompió totalmente el corazón y provocó que llorara muchísimo.

“Me rompió el corazón. Fue una de las relaciones con las que más lloré. Me costó mucho superarlo”, confesó la actriz en el programa “Vuelta y Media”.

Seguidamente, Ortega reveló que su pasado amor trabajaba en producción y lo conoció poco después de ser madre. Sin embargo, la relación culminó porque era muy fóbico respecto a consolidar su vínculo.

“En su momento se terminó porque él era muy fóbico. Yo me había divorciado del papá de mi hijo y todavía quería formar algo. Habíamos estado dos años y medio juntos y siempre le insistía con que viviéramos juntos. Me decía ‘sí, sí, dale, busquemos un lugar’. Y cuando encontrábamos el lugar me llamaba dos días antes y me decía ‘no puedo’”, determinó la actriz sobre los motivos detrás de su ruptura.

Tras esta disputas de querer o no querer fortalecer su relación, Julieta Ortega digo “basta”. No obstante, eso conllevó a sumo sufrimiento en su vida, al punto de considerar que fue uno de los momentos más duros para ella.

Julieta Ortega contó una noche en la casa de Jack Nicholson

“Me lo hizo como tres veces hasta que le dije `no te quiero ver nunca más`. No lo vi por un año y lo odié con todo mi corazón. Me rompió el corazón. Fue una de las relaciones con las que más lloré”, reveló la hermana de Sebastián Ortega.

Finalmente, la nueva cara de “Sex” entabló que bajó 40 kilos tras su ruptura y le costó mucho superarlo. Pero, actualmente, tiene una excelente relación con su expareja.