La reacción de la novia de Williams de Gran Hermano 2024 a su acercamiento con Catalina: “Me molestó y mucho”

Desde su ingreso a la casa, Williams ha cautivado la atención del público seguidor de Gran Hermano 2024. El paisa conquistó a la audiencia con su historia de vida y su deseo de formar una familia con su novia. Sin embargo, durante los últimos días generó una gran polémica con su acercamiento a Catalina.

Con su carisma, Williams supo conquistar a sus compañeros de Gran Hermano 2024. Pero en una de las noches, sorprendió a todos cuando dijo que quería dormir con Catalina a pesar de que tiene novia esperándolo afuera de la casa.

Williams se acostó con la participante santafesina y le dijo: “Cata vamos a dormir cola con cola”. Rápidamente, Lucía le dijo que debían dar el consentimiento y agregó: “Paisa, piensa en tu novia”, señalando el estadio civil de su compañero.

Mientras charlaban acostados uno al lado del otro, el Paisa le propuso un trato a su compañera que generó polémica en las redes sociales. “Podemos hacer un trato, así no te vas” y preguntó: “sí te vas, ¿te puedo comer la boca?”. Cata dijo que sí y él agregó: “Bueno, lucha por no irte”, lo cual despertó la furia de los televidentes.

La novia de Williams de Gran Hermano 2024 rompió el silencio

Por su parte, Martina la novia de Williams de Gran Hermano 2024, opinó acerca de esta situación. Rápidamente, a través de su cuenta de Instagram la joven comentó que le comenzaron a llegar cientos de mensajes al respecto.

La tristeza de Martina, la novia de Williams de Gran Hermano 2024 Foto: Instagram

“Quería decirles, con mucho respeto, que ya vi el video en TikTok de lo que le dijo Williams a Catalina”, comenzó diciendo. “Por favor, dejen de comentarme y mandarme por privado porque no me hace bien. De verdad, muchas gracias”, agregó aunque al rato, la joven eliminó la historia.

Pero eso no fue todo. Horas más tarde, Martina volvió a comunicarse vía stories y reveló por qué borró su publicación: “Justo estaba por dar un final que gracias a Dios me fue bien y no quería sentirme mal”.

La reacción de la novia de Williams de Gran Hermano 2024 a su acercamiento con Catalina: “Me molestó y mucho” Foto: Instagram

“Yo estoy bien”, aclaró tras agradecerle a sus seguidores por la preocupación. “Es algo que me molestó y mucho pero no estoy mal”, dijo respecto a la actitud de su novio con Cata. “Estoy un poco desconectada porque tengo una vida aparte de manejarle las redes a Willi”, sentenció para cerrar con el tema.