La dura historia del ganador de Gran Hermano 2001: lo agarró el corralito y se le devaluó su premio

Tras una exitosa edición, en la que se coronó campeón Marcos Ginocchio, Gran Hermano 2024 comenzó con todo. La nueva edición del reality show conducido por Santiago Del Moro ya ha generado grandes momentos. En especial, debido al gran protagonismo de Furia, quien es una de las participantes que más sobresalen en esta temporada.

Sin embargo, otro de los puntos más llamativos de Gran Hermano 2024 es el contexto social en el que se está realizando. Los primeros 20 participantes ingresaron a la casa más famosa del país el lunes 11 de diciembre, apenas un día después de la asunción presidencial de Javier Milei.

Gran Hermano 2024 Foto: Web / Telefe

En medio de la incertidumbre por la crisis económica, muchas personas que siguen el programa compararon esta edición con la del 2001. En aquel Gran Hermano participaron Silvina Luna, Gustavo Conti y Ximena Capristo, quienes continuaron en el ambiente del espectáculo. Sin embargo, el destino del ganador de aquella edición no fue tan favorable como el del resto de sus compañeros.

Qué fue de la vida Roberto Parra, el campeón de Gran Hermano 2001

Roberto Parra fue el campeón en la segunda edición de Gran Hermano (agosto 2001) en la que participaron, entre otros, Silvina Luna (subcampeona), Gustavo Conti y Ximena Capristo. Como lo prueban estos nombres, de aquellos edición salieron varios participantes que terminaron teniendo carreras reconocidas dentro del mundo del entretenimiento.

Sin embargo, poco se supo de la vida del campeón una vez pasado el furor del momento. No es por falta de ganas. Una vez, Roberto Parra confesó que le hubiera gustado mantenerse en el rubro. “Me hubiera gustado que Telefe me diera una posibilidad de seguir en la TV. Quería ser notero o periodista deportivo, también actor. Golpeé varias puertas para ver si podía hacer teatro”, contó.

Actualmente, Roberto tiene 50 años y trabaja de fabricar ropa y la venta de autos. Aquel orgullo de haber ganado el reality se entremezcla con otras emociones más agrias. “Se me vienen varios recuerdos a la cabeza”, contó en una entrevista a Teleshow.

Así se ve hoy Roberto Parra, el segundo ganador del reality

“Por un lado me agarra mucha nostalgia, y por otro, me pone muy feliz recordar ese hermoso momento. Fue una de las experiencias más lindas y maravillosas que tuve en mi vida. Pensar en Gran Hermano me lleva a que me gustaría seguir estando cerca de los medios, lo que siempre anhelé”.

El drama de Roberto: perdió su premio con el corralito del 2001

Roberto Parra se consagró ganador de Gran Hermano 2001 tras superar en la final a Silvina Luna. “Gracias por todo a la gente que llamó, que no tiene plata ni para comer y llamó para que yo ganara. Me cayó como un balde de agua fría, nunca me tuve fe. Para mí también Silvina ganó, porque es una gran persona. Yo te voy a ayudar, Silvina, vivimos historias parecidas”, había dicho minutos después de que Soledad Silveyra le dijera que era el ganador de la segunda edición.

Sin embargo, ese premio, un esfuerzo que Parra veía como conjunto con todo el público que lo apoyó, no llegó tan fácil como se esperaba. En una ocasión, consultado por el dinero, reveló: “Yo cobraba a los dos meses. Pero con De La Rúa se fue todo al tacho. La devaluación me mató. Nos fuimos a hacer un programa a Mar del Plata en el verano para Telefe y cuando volví terminé cobrando menos de 50 mil dólares”.

“Me costó sacarla del corralito. A Solita Silveyra y a Marcelo Corazza les pasó lo mismo. Toda la plata les quedó adentro del banco por confiar. Fue un verdadero horror”, precisó. Si bien los 50 mil dólares que terminó obteniendo Roberto es una cifra que aún sigue teniendo su peso, es bastante menos de lo que conseguiría originalmente: el premio pactado era de 200 mil dólares.