Cuándo nacerán las hijas de Daniela Celis y Thiago Medina, ex participantes de Gran Hermano

En el emocionante capítulo final de su embarazo, Daniela Celis, ex participante de Gran Hermano, anunció detalles conmovedores sobre el inminente nacimiento de sus gemelas, Aimé y Laila, fruto de su amor con Thiago Medina.

La futura mamá compartió la noticia en el programa de streaming Fuera de joda, revelando las indicaciones médicas que la llevarán a tomar un merecido descanso antes de dar la bienvenida a sus pequeñas.

La enorme casa que compraron Daniela Celis y Thiago Medina.

Durante su última participación en el programa, Daniela compartió la decisión de tomar una licencia oficial antes del parto. “Me dijeron ‘basta Dani. Basta de estar tantas horas sentada en la misma posición. Basta de ir y venir todo el tiempo. Basta de agacharte y de hacer fuerza, hay que relajarse’”, compartió la emocionada mamá en su semana 32 de gestación.

Daniela Celis lució su embarazo.

Daniela Celis reveló qué día nacerán sus hijas gemelas

Con gran entusiasmo y planificación, Celis anunció la fecha y hora exactas del esperado nacimiento: “Van a nacer ochomesinas. Ahora faltan 4 semanas, es el último mes, pero en enero nacen. Me dieron turno y horario para entrar al quirófano: Van a nacer el lunes 29 de enero a la mañana”. Aunque reconoció la posibilidad de que las gemelas lleguen antes, Daniela expresó su tranquilidad al haber seguido todas las indicaciones médicas.

Además de la anticipada llegada de Aimé y Laila, Daniela compartió sus planes para el periodo postparto. Reveló que tiene fecha para realizar un curso de postparto junto a Thiago, subrayando la importancia de la lactancia materna. “Puede pasar que nazcan antes, pero me quedo tranquila que lo di todo, me porté bien, hice lo que me pidieron”, concluyó la futura mamá.

Con esta emocionante noticia, los seguidores de Daniela y Thiago esperan con ansias el nacimiento de las gemelas y envían mensajes de apoyo a la feliz pareja mientras se preparan para dar la bienvenida a las nuevas integrantes de su familia en su nueva casa.