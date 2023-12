En medio de su embarazo, Daniela Celis reveló el triste momento que vive: “No puedo...”

Daniela Celis vive su mejor momento desde que espera la llegada de las gemelas junto a Thiago Medina. La famosa salida de la última edición de Gran Hermano Argentina recurre a las redes sociales para contar cómo vive su embarazo, sus dudas y preocupaciones sobre la maternidad.

Más allá de estar viviendo un momento hermoso rodeada de mucho cariño de sus familiares y amigos. La exparticipante de Gran Hermano contó entre lágrimas la difícil situación que atraviesa y, a pesar de que, sabía que iba a llegar no puede evitar angustiarse.

La mediática comenzó el último trimestre de gestación, por lo que su panza está cada vez más grande, lo cual provoca que no pueda realizar muchas actividades por su cuenta, como es el hecho de vestirse o calzarse.

Daniela Celis rompió en llanto al hablar de su embarazo

La exparticipante de Gran Hermano subió un video a sus historias junto a un video de un emoji de un corazón partido. “Les quería contar que hoy llegó el día que no quería que llegue nunca: no me puedo vestir, no me puedo poner zapatillas, no me puedo poner medias, no me puedo atar los cordones, no me puedo cortar las uñas de los pies. No puedo hacer nada y es normal, es parte del embarazo”, expresó.

Daniela Celis rompió en llanto al hablar de su embarazo Foto: instagram/danielacelis01

“No todo es el mundo mágico, ideal, hay cosas buenas y cosas... Y llegó el día, te sentís inútil, necesitás ayuda todo el tiempo y tenés que molestar a la gente. No todo es malo, hay cosas buenas también” añadió en el video.

Luego debió cortar la grabación porque se sentía mal y con lágrimas en los ojos. Sin embargo, aclaró que es parte del embarazo.

Además, Daniela sostuvo que eligió vestirse de rojo y pintarse los labios porque “Es para volver a sentirme bien conmigo misma. Es un color que me acompañó mucho”, comentó.