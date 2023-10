Daniela Celis rompió en llanto al contar que atraviesa un embarazo de riesgo: “Pido que estén bien”

Daniela Celis está en su mejor momento desde que anunció la llegada de sus gemelos, vive cada momento del embarazo con mucha emoción y felicidad junto a su pareja, el exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina.

La famosa acude a varios programas de entretenimiento para hablar más de la dulce espera y cómo vive ella los meses de embarazo. SI bien se encuentra muy feliz y de a poco vs preparando todo para cuando nazcan los gemelos, hay momentos que le causan preocupación.

Daniela Celis contó cómo vive su embarazo Foto: Gentileza/ Revista Caras

Hace unas semanas estuvo de invitada en el ciclo televisivo que conduce Georgina Barbarossa y dio más detalles de los antojos que tiene y cómo su pareja intenta cumplir sus pedidos de comida que en general son frutas fuera de estación.

Daniela Celis reveló que tiene un embarazo de riesgo

En la tarde del martes estuvo en el programa “Cortá Por Lozano” para hablar de su futura maternidad, pero reveló que transita con mucha angustia y preocupación por temor a que le pase algo a sus hijos.

Cuando le preguntaron porque se emocionaba cada vez que hablaba e de su embarazo, la exparticipante de Gran Hermano contestó: “Cambia de todo. Cuando a mí me dijeron que mi embarazo era riesgoso, ahí mi cabeza hizo ‘clic’. Quiero hacer todo bien: hoy si tengo que pedir un deseo cuando miro una estrella, lo que pido es que estén bien ellos, yo ya no sueño más”.

Y agregó: “Es como que te cambia la mente y no te importa lo que te digan los demás, ni las cosas secundarias. Es horrible lo que voy a decir, pero ya no te importan las cosas que antes te importaban. Te importa solamente la salud de tus hijos, que estén bien ellos, verlos, conocerlos, ponerles nombre. A mí me dijeron que van a ser dos y yo quiero ver dos el día del nacimiento”.

Por último, Daniela comentó que aún no sabe el sexo de los bebés: “Pueden ser dos nenas o dos nenes porque son gemelos, son igualitos. Mi sentimiento dice que son nenas. Las veo, las sueñas como nenas. Pero me pasó que en la última eco que fuimos con Thiago, les vi cara de nenes”.