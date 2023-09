Daniela Celis reveló cuándo nacerán los gemelos.

Un mes después de anunciar oficialmente su embarazo, Daniela Celis fue invitada al programa “Cortá por Lozano” en Telefe. Durante su participación, compartió detalles sobre su estado actual, conversó acerca de su relación con Thiago Medina y confirmó una de las noticias más esperadas: cuándo será el nacimiento de los gemelos.

El primer tema sobre el que se centró la ex Gran Hermano tenía que ver con

Thiago Medina y Daniela Celis esperan la llegada de su bebé. (Foto: Captura de pantalla)

“Al primero me dijo ‘No, Daniela. ¿Por qué están morados?’. Después me dice ‘¿Por qué tiene sangre? ¿Por qué tiene blanco?’. Piensa que le iba a llegar un bebote todo bañado, cambiado, divino de seis meses, como en las películas”, señaló.

Daniela también reveló el pedido especial que le hizo a Thiago sobre el momento del parto. “Le dije ‘empezá a mirar esto y hacete la cabeza porque, cuando estemos en la sala de parto no quiero que te me desmayes’”, concluyó sobre este tema.

Cuándo nacerán los bebés de Daniela Celis

Sobre la fecha en la que nacerán los bebés, Daniela Celis dio una fecha de referencia, aunque no necesariamente será cuando nazcan los pequeños: “Feliz con esta doble llegada, me dieron 27 de febrero con cuarenta semanas, pero ya me dijeron que no van a llegar a esas semanas”.

Luego explicó: “Va a ser con cesárea programada porque seguramente nazcan prematuros ya que son dos”.

Thiago Medina y Daniela Celis esperan gemelos: qué dijo el ex "Gran Hermano. (Instagram @florivigna).

“Con muchos cuidados puede que nazcan a principios de febrero o fines de enero, así que hasta que la mamá aguante. A mí me dijeron ‘vos aguanta porque seguramente tu panza va a ser algo que no vas a poder ni caminar’ así que cuanto más aguantemos mejor”, expresó.

El momento en que Daniela Celis anunció que estaba embarazada

Después de muchos rumores y dudas sobre el embarazo, Daniela Celis confirmó que estaba en la dulce espera junto a Thiago Medina.

El anuncio se dio al aire en Fuera de Joda, el ciclo de streaming en el que participa junto a Nacho Castañares y Lucila La Tora Villar. “Sí, voy a ser mamá”, dijo Pestañela, dando la gran noticia.

“Le pido disculpas a Pilar que creo que se fue al noticiero y seguro en un rato vuelve, y a todos porque estoy muy sensible”, aseguró.

Tras el anuncio, Daniela Celis hizo un fotoestudio mostrando su pancita. Foto: Gentileza/ Revista Caras

“Resulta ser que no me encontré con uno, me encontré con dos”, mientras sus amigos festejaban a los gritos la feliz noticia. “Y no van a ser mellizos como escuché mal filtrado por todos lados, van a ser gemelos, los dos igualitos”