Las duras exigencias que Daniela Celis le puso a Thiago Medina para volver a convivir.

El lunes pasado, Thiago Medina estuvo en A la Barbarossa (Telefe) junto a Daniela Celis, otra exparticipante con quien comenzó a salir en la casa y su amor perduró puertas afuera. Y es que la pareja, luego de varios rumores, confirmó que están esperando gemelos. Si bien se habían mudado juntos algunos meses atrás, ya no están conviviendo.

Y si bien muchos pensaban que estaban separados, la realidad es que Daniela prefirió transitar los primeros meses de embarazo junto a su familia, quien la apoyó desde el primer momento. Ahora, la pareja buscará volver a compartir el techo y crear un hogar cálido para la llegada de sus hijos.

Thiago Medina y Daniela Celis en "A la Barbarossa". (Foto: Captura de pantalla)

“Mi preocupación ahora es buscar una casa. Estamos buscando y quiero una con patio. Estamos en un departamento, pero ¿cómo vamos a tener dos nenes en un departamento?”, cuestionó Celis y detalló las exigencias: “Quiero un árbol. Un patio para tener hamacas, un jardincito para los juegos”.

La pareja nacida en Gran Hermano demostró cuán preparados están para la llegada de los gemelos

Además, aseguró que en esta nueva etapa de su vida sólo se preocupará por la salud de sus hijos y darles un buen futuro: “Voy a poner en pausa toda mi vida y priorizar esto. Porque lo que más quiero en la vida es que estén sanos y saludables”.

Thiago Medina cerró su verdulería: la verdadera razón

En la entrevista con la Georgina Barbarossa, Thiago Medina habló sobre las dificultades que le surgieron para sostener la verdulería y contó la verdadera razón por la que decidió cerrarla. “La cerré porque no podía ir mucho con todos los problemas que tenía”, comenzó explicando el exparticipante de GH.

“Yo tenía una cuenta de Instagram de la verdulería, y me hablaban mucho por ahí. Me decían que la gente que dejaba estaba todo el día haciendo boludeces, tomando, fumando. Entonces, para no quedar mal, cerré”, sostuvo Medina y apuntó contra sus empleados. “La cerré, pero estamos pensando en otra cosa”, aseguró Thiago.

La flamante pareja en sus vacaciones en las playas de Buzios. Foto: Instagram

El joven de 20 años estaría trabajando para lanzar su propia marca de ropa. “Quiero hacer algo con lo que me sienta identificado”, dijo y agregó: “Mucha gente me manda mensajes cuando uso una remera o un pantalón. Y si van y compran en otro lado, ¿por qué no hago mi propia marca? Estamos viendo todo con Dani para hacerlo”.