L-Gante y Tamara Báez se encuentran felizmente en pareja y siendo papás primerizos de una pequeña bebé de nombre Jamaica. Rodeados de amor y más felices que nunca, la pareja decidió celebrar los cinco meses de edad de su hija a lo grande.

Tamara Báez y L-Gante

Las fotos de la celebración y datos sobre la pareja

Rodeada de color azul y una dulce jirafa de juguete, la joven pareja festejó con mucha ternura el nuevo safari en el que emprendieron viaje que es la vida en familia. A la celebración fueron tanto familiares como amigos famosos de la pareja, entre quienes se encuentran el abogado del cantante Alejandro Cipolla.

L-Gante y Tamara Báez celebraron los cincos meses de edad de Jamaica. Foto: Instagram/Tamara Báe

L-Gante y Tamara se conocieron gracias a un amigo del colegio primario del cantante hace varios años atrás, cuando él no era famoso, y desde entonces han estado en pareja. Ella tiene actualmente 22 años de edad y él es unos meses más chico.

En una entrevista con Juana Viale durante los famosos almuerzos de la televisión argentina, el cantante compartió detalles de cómo conoció a la joven “Era compañera de escuela de un amigo mío, de mis buenos amigos del barrio. Y nada, a mí me gustaba ella y no me daba atención.” comentaba enamorado, agregando que, “En un momento sí me dio un poco de atención y nos juntamos con ella y mi amigo, nos conocimos, todo, y así fue. Después me empecé a juntar sin mi amigo”.

Desde el momento contado en la anécdota de L-Gante han pasado más de cinco años y, si bien la pareja tuvo sus momentos difíciles, es el día de hoy que se encuentran muy enamorados “Fuimos y vinimos tantas veces que ya no tenemos aniversario digamos” le comentaba divertido el cantante a Juanita ante su pregunta de, hace cuánto tiempo que salen juntos con Tamara.

Uno de los momentos más difíciles de la pareja fue pocos meses atrás, luego del nacimiento de Jamaica donde ambos hicieron declaraciones públicas acerca del conflicto.

Por su parte L-Gante posteaba en sus redes sociales “Yo corro por la mía, por los míos y por mi hija. Cero sentimientos porque hasta la persona que vive de mi costilla se le sube la fama y después habla de mí”. Mientras que Tamara contraatacaba diciendo que, “Te deseo lo mejor y a tu hija la podes ver cuando quieras y cuando puedas, pero yo a vos no te quiero ver nunca más”.

El conflicto en sí, se trató de acusaciones por parte de Tamara hacia el joven cantante sobre infidelidad y no haber estado presente del todo en su rol como padre de Jamaica. Sin embargo, el problema ya quedó en el pasado y en redes sociales se los puede ver a ambos disfrutando de su amor en familia.

