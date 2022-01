Tamara Báez, la novia de L-Gante, hizo una sorpresiva y desgarradora confesión sobre un momento que vivió cuando una chica le pegó y le desfiguró la cara.

Todo surgió cuando una persona de su millón de seguidores le compartió una noticia sobre dos chicas que le dieron una brutal golpiza a otra joven. “¿Qué consejo das?”, preguntó un usuario de la red social.

Tamara Báez confesó: "A los 15 años una chica más grande que yo me había desfigurado la cara y sufrí muchísimo". Foto: (@tamibaez13)

Fue en ese momento cuando Tamara Báez decidió abrirse y contar su experiencia. “A los 15 años una chica más grande que yo me había desfigurado la cara y sufrí muchísimo”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Yo creo que las personas así no se quieren ni ellas”, sentenció.

“Y me acuerdo que mientras me pegaba, todas las demás grababan felices, yo no podía sacar mis brazos porque se sentó arriba mío”, detalló la novia de L-Gante.

Tamara Báez contó que una chica le pegó a los 15 años. Foto: Instagram