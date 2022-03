L-Gante suele ser una de las tendencias más buscadas cada vez que aparece en las redes sociales o por algo que pueda pasar en su relación con Tamara Báez. Sin embargo, esta vez sorprendió y se unió a Santi Maratea en un pedido para pagar la deuda con el FMI.

El cantante lanzó su propia propuesta, con algunos cambios respecto a lo que había anunciado el influencer con que cada argentino ponga 20 mil pesos. Lo cierto, es que tras la polémica generada, el creador de la Cumbia 420 lanzó su forma de llevarlo a cabo.

L-Gante, el creador de la cumbia 420 y uno de los músicos más mediáticos de la actualidad. Foto: Nicolas Bravo

El oriundo de General Rodríguez basó su propuesta en relación con el poder adquisitivo que pueda tener cada uno de los ciudadanos. De allí lanzó una iniciativa, que más que apaciguar las aguas, generó aún más polémica dentro de los usuarios.

“Hay que separarlo en dos métodos, en ese y los millonarios ponen un millón, por cubrir a la gente que no tiene 20 mil”, lanzó el cantante en su teoría en un comentario que acompañó un posteo de Santi Maratea.

La propuesta de L-Gante para pagar la deuda con el FMI Foto: Captura

La polémica propuesta Santi Maratea y su aclaración

En los últimos días, se hizo viral la propuesta de Santi Maratea sobre la posibilidad de que se junte el dinero de cada argentino para pagar la deuda con el FMI. “(Solo para joder) calculé que si cada argentino (somos 40 millones) pone 20 mil pesos, pagamos la deuda. ¿Hice bien la cuenta?”, cuestionó el influencer en sus redes sociales.

La aclaración de Santi Maratea después de la publicación por la deuda con el FMI.

Sin embargo, rápidamente tuvo que salir a aclarar que se trataba de una “broma”, producto de las respuestas que recibió cuestionándole que “hay gente que no puede poner ese dinero”. Maratea, automáticamente, hizo su descargo: “Solo hago la cuenta porque siempre alguien me lo dice y porque estoy al pedo no es que estoy pensando en pagar la deuda externa. Onda, tampoco estoy tan loco, rey”.