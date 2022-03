Otra participación del influencer Santiago Maratea que se vincula con los problemas actuales que atraviesa nuestro país: en este caso se refirió a la posibilidad de que con una colecta de todos los argentinos, se termine saldando la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El influencer, Santi Maratea, respondió a los pedidos de muchos seguidores de él para que se involucre en el pago de la deuda con el FMI, y sacó la cuenta de cuánto debe donar cada argentino para saldarla.

Sus comentarios se vienen a dar luego de sus exitosas campañas de recaudación de fondos, siendo en la última oportunidad la recordada ayuda que brindó con la colecta para combatir los incendios en la provincia de Corrientes. Y es por ello que muchos de sus seguidores le llegan a pedir que intervenga en las negociaciones con el FMI.

Una idea en “broma”

El influencer hizo esta pregunta en Twitter: “Para toda la gente que dice que tenemos que hacer una colecta para pagar la deuda externa, me ayudan a hacer bien la cuenta?”.

Y es que tanto fue la insistencia de sus seguidores en las redes para que Maratea se involucre en las negociaciones por el pago de los U$S 44,5 mil millones que él mismo decidió no hacer caso omiso a los comentarios.

Aunque luego aclaró que las cuentas solo tendrían como función divertirse, dejando en claro que estaba hablando en broma: “(Solo para joder) calculé que si cada argentino (somos 40 millones) pone 20 mil pesos, pagamos la deuda. ¿Hice bien la cuenta?”.

Y luego evidenció que si bien había sacado los números, no piensa ponerse a hacer ninguna campaña al respecto: “Solo hago la cuenta porque siempre alguien me lo dice y porque estoy al pedo no es que estoy pensando en pagar la deuda externa. Onda, tampoco estoy tan loco, rey”.

El tuit de Santi Maratea donde reflexiona sobre la necesidad de que el Estado se haga cargo de la deuda con el FMI. Foto: @santumaratea1

Y finalmente dejó una reflexión sobre el tema: “Obvio que casi nadie puede poner 20 mil pesos, por eso hago la cuenta, para que entendamos que aunque nos juntemos todxs para sacar al país adelante, es indispensable el rol activo de un Estado honesto y transparente”.