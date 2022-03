Luego de ganar reconocimiento por ponerse al hombro causas como las de Emmita y recaudar millones de pesos por los incendios en Corrientes, y su ayuda a una comunidad Wichi, Santi Maratea se sumó a un nuevo desafío: juntar donaciones para Ucrania en medio de la invasión de Rusia.

El influencer recibió este jueves el sorpresivo llamado desde la Embajada de Ucrania en Argentina para pedirle si por favor podía sumarse a colaborar con la colecta solidaria para trasladar desde el país productos como “pañales, leche y medicamentos” que necesitan los ucranianos durante la guerra. El joven confesó que debió pensar un poco la propuesta, pero al reflexionar que se trataba de una “acción humanitaria” y no con fines políticos, aceptó.

Santi Maratea

“Lo que pasó es que hablé con una mujer que se llama Zhanna y me dijo que necesitaba ayuda. Por ejemplo, pañales y medicamentos. No sé si me importa quién es esa gente, es algo humanitario. Es lo que me dijo esta persona con la que hablé ‘no tiene nada que ver con política’. Y yo lo noté en su voz”, aseguró. Y contó también que la comunicación no fue con el embajador de Ucrania en la Argentina ni con una diplomática.

Además, reconoció que no tiene una posición tomada sobre la guerra, pero remarcó que en este caso lo que prima es la empatía. “Debería tener una postura formada sobre la política internacional, y no tengo un pingo. Pero si nos enfocamos en la gente que la está pasando mal y se le puede dar una mano, no hay mucho más para averiguar”, consideró.

De qué se trata el proyecto y cuáles son los contratiempos que debe sobrepasar

Al mismo tiempo contó de qué se trata el proyecto y cuáles son los inconvenientes que atraviesa: “Esto ya está más bien armado, por eso el llamadito fue ‘che, ¿nos dan una manito?’ El avión de Solidaire de Enrique Piñeiro sale el domingo a Polonia, rescata ucranianos que están ahí y puede llevar hasta 40 toneladas de carga” de productos y bienes donados.

Pero lamentó que “hay algunos bardos con la Aduana. El problemita es que por temas de burocracia de la Aduana en la Argentina se está complicando el hecho de poder sacar las donaciones que ya hay y las que faltan juntarse”.

“El avión además rescata a refugiados en Polonia que se están escapando de Ucrania. Pero es un despedicio que un avión que salga de acá para allá que no lleve todas las donaciones que les podamos dar”, cuestionó.

La lista de productos que pidió Santi Maratea para Ucrania

Los bienes y productos de primera necesidad que pidió Santi Maratea para ayudar a Ucrania son:

alimentos no perecederos

comida para mascotas

pañales de todos los tamaños

bolsas de dormir o mantas livianas

gasas y crema para quemaduras

vendas

cinta adhesiva

alcohol

cosas de higiene

leche en polvo

agua oxigenada

tijeras

antinflamatorios

paracetamol

“Cualquiera que quiera ir aportando algo, puede dejarlo en la iglesia ucraniana (Ramón Falcóm 3960)”, expresó el influencer en sus historias de Instagram.