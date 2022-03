Un tatuador publicó una foto que dejó boquiabierto a todos: un fan se tatuó la cara de Santi Maratea en su pierna. De forma increíble, la foto se hizo viral en las redes sociales y rápidamente le llegó al influencer que quedó sorprendido con el diseño.

“¡Me encanta cuando vienen con estas locuras!”, expresó el tatuador Chasky Navarro quien fue el encargado de diseñar e inmortalizar la cara del influencer en los últimos días. El cliente fue Franco Hernández, que se llevó un retrato hiperrealista, un joven oriundo de Comodoro Rivadavia.

El tatuaje de un fan con la cara de Santi Maratea. Foto: Instagram/@chaski_tattoo

“Un honor haber tatuado a Santi Maratea, ya que desde hace varias colectas vengo siguiendo y sigo sin poder creer las cosas que pudo lograr! Hasta la ONG más grande que Google no para, y todos los argentinos lo vamos a ayudar”, expresó el artista que diseñó el tatoo.

Rápidamente, todos los seguidores empezaron a arrobar al influencer que enseguida dejó su reacción al no poder creer el diseño que se hizo en la pierna. “Keeeee”, expresó junto a dos emojis gritando el orinudo de San Isidro.

La reacción de Santi Maratea Foto: Captura

El influencer propuso: “(Solo para joder) calculé que si cada argentino (somos 40 millones) pone 20 mil pesos, pagamos la deuda. ¿Hice bien la cuenta?”. Rápidamente, la propuesta de Maratea se hizo viral y empezó a recibir todo tipo de comentarios.

Los tuits de Santi Maratea sobre la deuda al FMI.

Y luego evidenció que si bien había sacado los números, no piensa ponerse a hacer ninguna campaña al respecto: “Solo hago la cuenta porque siempre alguien me lo dice y porque estoy al pedo no es que estoy pensando en pagar la deuda externa. Onda, tampoco estoy tan loco, rey”.