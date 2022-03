Esta semana, Tamara Baéz, novia de L-Gante, sufrió el hackeo de su cuenta de Instagram. En ocaciones anteriores también su cuenta personal había sido flaqueada, pero esta vez logró recuperar su usuario. Sin embargo, la joven denunció que la extorsionaron por dinero, pero como no pagó, difundieron una foto suya inédita de su aspecto antes de saltar a la fama.

Báez mostró más detalles del interior de la vivienda.

La imagen circuló por internet a modo de TikTok en comparación con una imagen actual. También difundieron algunos datos personales. Pero Tamara decidió no quedarse con los brazos cruzados y dejó todo en manos de su abogado Alejandro Cipolla.

“Por la difusión de imágenes obtenidas de archivos públicos de Tamara en su cuenta hackeada, en el día de mañana nos vemos obligados a realizar la denuncia penal. No se va a tolerar ningún acto de extorsión”, fue el contundente descargo emitido por el letrado a través de sus redes sociales.

El comunicado de Alejandro Cipolla Foto: Web

Mientras que al conocer la difusión de su foto, la influencer también emitió un duro descargo: “Cómo les duele ver bien a una pibita que no jode a nadie. Les mando un beso y acá nadie arruina lo que estoy viviendo”. En la foto del antes, aparece Tamara con una cabellera negro recogida con un broche de pelo color verde esmeralda y con un flequillo estilo rollinga.

La foto de Tamara Baéz antes Foto: Web

Ahora, la pareja del cantante de Cumbia 420 renovó por completo su estilo y optó por lucir un pelo rubio, sacarse el flequillo y hasta se retocó la boca ya que se rellenó el labio inferior y superior con ácido hialurónico como lo utilizan reconocidas figuras como Kim Kardashian y Nicki Minaj.

El descargo de Tamara Baéz Foto: Web

Cómo se conocieron Tamara Baéz y L-Gante

El artista urbano contó en la mesa de Mirtha Legrand que era compañera de un amigo suyo del barrio que fue quien los presentó. “A mí me gustaba ella y no me daba atención. En un momento sí me dio un poco de atención y nos juntamos con ella y mi amigo, nos conocimos, todo, y así fue. Después me empecé a juntar sin mi amigo”, detalló.