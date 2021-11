Tamara Báez, la novia de L-Gante compartió con sus seguidores fotos de su físico a dos meses de dar a luz a su pequeña hija, Jamaica.

Tamara Báez

La joven publicó en Instagram una postal en bikini y la acompañó con la frase “A dos meses de ser mami”.

Tamara Báez publicó una foto a dos meses de ser mamá de Jamaica.

“Bomba”, “Qué mujer más preciosa”, “Al fin una chica hermosa y natural mostrando un cuerpo real. Por más Tamis en las redes”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron a la novia de L-Gante algunos de sus fanáticos.

Tamara Báez

Tamara es muy activa en las redes sociales, donde suele mostrar fotos de su vida cotidiana e interactuar con sus seguidores.

El mes pasado, un usuario la cuestionó a través de un mensaje privado. “Se te subió el humo. ¿No pensás hacer algo de tu vida, trabajar, algo?”.

Tamara Baéz

Tamara no dudó en contestarle: “¿Por qué te molesta que no trabaje? ¿En qué te perjudica a vos? Cuando yo quiera hacer algo lo hago. ¡Vos no tenés idea de mi vida ni quién soy! Mientras crío a mi hija y la disfruto al mil, porque es mi bebé, y tengo la suerte de que si no quiero trabajar, no trabajo”.

“¿No contestás? ¿No sabés qué decir?”, le preguntó Tamara horas más tarde. Entonces, el muchacho le respondió: “Tenés razón. ¡¡Perdón!! Sí, sé qué decir... tenés toda la razón”.