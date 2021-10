Desde el nacimiento de Jamaica, Tamara Báez ha sido cuestionada en diversas ocasiones sobre los métodos de crianza que está llevando con su hija.

//Mirá también: Tras el escándalo mediático, L-Gante pasó el día de la madre junto a Tamara y su hija Jamaica

El pasado domingo, la periodista Sandra Borghi criticó a la joven pareja por el video donde se ve que la novia de L-Gante tenía a su hija en el asiento de adelante del auto y en brazos.

Tamara Baéz, la novia de L-Gante, le hizo frente a las críticas.

Además, Borghi señaló que la joven tenía las uñas demasiado largas y apuntó a que deben colocar un asiento para bebés en la parte de atrás.

“Activá el huevito de atrás más que la temporada. Los huevitos a esta altura se colocan mirando hacia atrás, ni si quiera se los ponen mirando hacia adelante, para que en caso de un impacto no tenga que golpear con la cabecita y haga un latigazo, fíjate la fragilidad de la que estamos hablando”, señaló la periodista.

La novia de L-Gante no tardó en responder a las críticas con un descargo a través de sus redes sociales. Primero habló sobre el tema de sus uñas. “Si lastimaría a mi hija es obvio que no me las haría, Sandra”, aseguró.

Luego agregó: “Así como se toman el tiempo de criticarme a mi de cómo crío a mi hija, me encantaría que se tomen el tiempo y vayan a ayudar a los niños que viven en la calle”.

“Ellos si se merecen y necesitan el tiempo ese que me dedicaron a mi hoy a la manaña en su programa. Mi bebé está super bien conmigo todo el día”, concluyó la novia del trapero.

Qué dijo Sandra sobre las uñas de la novia de L-Gante

La periodista se enfocó en el peligro que significa el largo de las uñas de Tamara. “Mirá el tamaño de las uñas que tiene por favor, no la puede agarrar, mirá ese cuerno rojo son las uñas. No puede proteger a una criatura con esas uñas rojas de ese tamaño, si ese chico frena, le clava la uña en la oreja”.

//Mirá también: L-Gante hizo un espectacular evento para celebrar el primer mes de vida de su hija Jamaica

Luego agregó: “Segundo ¿cómo haces para manipular a una beba de un mes con semejante uña querida?”