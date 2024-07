¿Hubo infidelidad? La novia de un integrante de Expedición Robinson 2024 lo escrachó en redes por un supuesto engaño

Expedición Robinson 2024 comenzó con sus primeras polémicas en redes sociales. Pese a los desafíos extremos y estrategias, las redes sociales han viralizado algunas situaciones, como los dichos de Malvina sobre Inés.

“Y bueno, pero es trans. No nos vamos a engañar entre gitanos. Tiene más fuerza, tiene la fuerza de un hombre, de un varón. Es como si yo me vistiera de hombre, tendría la sensibilidad de una mujer por más de que me la dé de hombre. Eso es una realidad”, aseveró la exparticipante sobre su compañera.

Ahora bien, otra polémica habría saltado en las redes sociales. La misma tiene como protagonista a Juan Pablo, integrante del equipo Norte, quien le habría sido infiel a su pareja con Malena.

Antecedentes de la polémica en Expedición Robinson 2024

El hecho ocurrió durante el último episodio de Survivor, Expedición Robinson 2024. Allí, se mostró un acercamiento entre Malena y Juan Pablo al dormir.

“Tuvimos frío porque venía lloviendo y seguíamos con la ropa mojada, dormimos más o menos todos juntos como para conservar el calor”, explicó Malena sobre su acercamiento con el abogado a la hora de descansar.

Pese a que se veía un momento íntimo, la diseñadora de indumentaria aclaró que ambos eran amigos. “Somos amigos como con todos los chicos, somos muy cercanos”, sentenció la integrante del equipo Norte.

Juanchi y Malena abrazados en Survivor.

Esta postura generó ciertas dudas entre los televidentes. Sobre todo en Inés, quien aseveró cómo podría ser Malena en ciertas situaciones. “Malena es la chica que la invitás a tu casa a tomar una cerveza, vas al baño y se hace la linda con tu novio”, detalló la estudiante.

Qué opinó la “novia” de Juan Pablo sobre el “supuesto” engaño

Luego de emitirse el episodio, Micaela Sisa, la ahora expareja de Juan Pablo, expresó su postura sobre su acercamiento a Malena. En este sentido, determinó que el comerciante le habría sido infiel con la diseñadora de indumentaria.

La furia de la ex de Juanchi cuando lo vio abrazado a Malena en Survivor.

“Yo cuidándole el perro y la casa a Juanchi y él durmiendo abrazado con Malena. Ya sabemos con quién me terminó cagando, ¿no?” , confesó la expareja del abogado.

Tras esta revelación, sumos seguidores quisieron saber más sobre la información. Sin embargo, Sisa decidió no brindar mayores detalles.

Juanchi y Malena de Expedición Robinson. (Web)

“Larga el chisme Mica que el pueblo quiere saber”, destacó uno de los fanáticos.

Actualmente, se desconoce el estatus entre Juan Pablo y Malena. Sin embargo, por los dichos de Micaela, los integrantes del grupo Rojo habrían iniciado un romance, dado que se vio al abogado con la mascota de la diseñadora.