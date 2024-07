Expedición Robinson 2024: la “broma” a Giselle que cambiaría su juego

Expedición Robinson 2024 está por cumplir un mes al aire y han sucedido diferentes acontecimientos. Desafíos en el mar, falta de comida y tormentas han sido los elementos característicos del regreso del programa de supervivencia.

“Concentración, fuerza y energía. La isla exige a los supervivientes al MÁXIMO”, destacó la cuenta oficial de Survivor: Expedición Robinson 2024.

Qué ocurrió en el último episodio de Expedición Robinson 2024

Durante el último episodio, el equipo Sur volvió a formar parte de un consejo tribal. Allí, los participantes debieron tomar la decisión de eliminar a un jugador de la competencia.

El quinto Concejo Tribal generó sorpresas en la tribu Sur. Foto: Agustin Zamora

Tras un mano a mano entre Mauro y Malvina, la directora de una escuela rural fue la elegida para apagar su antorcha. Esta participante fue sumamente criticada durante el último juego por la inmunidad por sus dichos transfóbicos contra Inés.

“Y bueno, pero es trans. No nos vamos a engañar entre gitanos. Tiene más fuerza, tiene la fuerza de un hombre, de un varón. Es como si yo me vistiera de hombre, tendría la sensibilidad de una mujer por más de que me la dé de hombre. Eso es una realidad”, aseveró la mujer de 51 años.

Con la eliminación de Malvina, se convirtió en la quinta eliminada de la competición.

Tras sus comentarios transfóbicos, Malvina fue eliminada de Expedición Robinson 2024 Foto: instagram/survivortel

Expedición Robinson 2024: así fue el episodio de este 29 de julio

Previo al comienzo del episodio, Nacho Castañares estuvo con Malvina para reaccionar al reality. Allí, con lágrimas de los ojos, expresó su arrepentimiento por sus dichos.

Tras sus comentarios transfóbicos, Malvina fue eliminada de Expedición Robinson 2024 Foto: instagram/survivor

“Fue tan lindo la experiencia de Survivor y arruinarlo con un comentario horrible. Me dolió tanto porque me sentí tan avergonzada. Yo no siento eso y dije algo que hirió a una compañera. Y realmente me dolió, porque yo no soy así. Y bueno, si me equivoqué, pedir disculpas”, expresó la directora.

Luego de ese emotivo momento, comenzó el episodio con el plan de Mauro y Eugenia de crear un ídolo falso para que Giselle lo tome. Esto, debido a la actitud que ha tenido durante la competición.

Giselle, la croupier de casino. Foto: Telefe

“Giselle no entiende cómo tiene que comportarse. Siento que incluso se lo hemos marcado, que baje su intensidad, desesperación, conductas negativas (...) Está enloquecida y desperada por no irse. Y eso va cavando su propia tumba”, sentenció Aixa.

¿Giselle consiguió el ídolo de inmunidad falso?

Seguidamente, luego de que entre Iván y Eugenia la acompañaran a encontrar el ídolo, Giselle logró identificarlo. Sin embargo, pese a que le dijo a sus compañeros que les contaría si lo encontrara, no lo hizo, generando mayor fricción en el grupo.

“Lo encontró y no me dijo nada. Confirmo una vez más que es una persona de no confiar”, entabló la ingeniera en Expedición Robinson 2024

Falta de comida en el equipo Norte

Desde el grupo Norte, el malestar se hizo más presente. Tras la escasez de la comida, los participantes se quedaron sin fuerzas. “Nos levantamos todos sin fuerzas. No tenemos nada para desayunar, sabemos que no vamos a comer nada, que nadie nos da nada, que en esta isla no hay nada”, destacó Malena con desgano.

Ante este panorama, el equipo estaría con bajas energías para futuros desafíos. “Se hace muy difícil estar acá y uno siempre piensa en querer irse”, confesó Tomás.

El nuevo desafío entre los equipos

Los equipos nuevamente se unieron para un desafío en el agua. Para obtener el beneficio de pollo con palta, los equipos deberán enfrentarse entre sí y tratar de no caer en el agua.

Así fueron las disputas:

Tomás (GANADOR) vs Iván

Juan Pablo vs Goldi (GANADOR)

Agustín (GANADOR) vs Francisco

Martín (GANADOR) vs Mauro

Agustín (GANADOR) vs Baltasar

Inés (GANADORA) vs Eugenia

Giselle vs Fiorela (GANADORA)

Julieta vs Martina (GANADORA)

Aixa vs Malena (GANADORA)

Goldi (GANADOR) vs Tomás

Agustín vs Iván (EMPATE)

Francisco (GANADOR) vs Martín

Baltasar (GANADOR) vs Agustín

Juan Pablo (GANADOR) vs Mauro

Fiorela (GANADORA) vs Martina

Julieta vs Giselle (GANADORA)

Malena vs Aixa (GANADORA)

Tomás (GANADOR) vs Iván

Martín (GANADOR) vs Francisco

Agustín vs Goldi (GANADOR)

Juan Pablo (GANADOR) vs Baltasar

Con esta última disputa, el equipo norte ganó el desafío y con ello, la comida.