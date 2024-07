El mano a mano entre Costa y Malvina de Expedición Robinson 2024 por sus dichos contra Inés: “Sos así”

Expedición Robinson 2024 ya cuenta con sus primeros cinco eliminados. Tras un mano a mano entre los equipos, las personas que tuvieron que dejar la competencia fueron: Braian, Maru, Lobo, Gabriel y Malvina.

Esta última dio mucho de qué habla previo al consejo tribal. Durante su participación en el juego por la inmunidad grupal, la profesora apuntó contra Inés por la ventaja que tenía en el desafío por ser una mujer transgénero.

“Y bueno, pero es trans. No nos vamos a engañar entre gitanos. Tiene más fuerza, tiene la fuerza de un hombre, de un varón. Es como si yo me vistiera de hombre, tendría la sensibilidad de una mujer por más de que me la dé de hombre. Eso es una realidad”, destacó la exparticipante de 51 años.

Malvina y Samanta en la prueba grupal de Expedición Robinson 2024 Foto: cap

Ahora bien, tras su eliminación del programa, la directora decidió aclarar sus dichos sobre Inés en Corta por Lozano.

La aclaración de Malvina sobre sus dichos transfóbicos en Cortá por Lozano

La exparticipante de 51 años se presentó con Cortá por Lozano (Telefe) por su eliminación. Allí, reveló que no recordaba esos dichos y que incluso su esposo se sorprendió porque ella no era así.

“Fue un comentario que empañó el fin de semana. No tenía recuerdo de ese comentario tan polémico y liviano. Cuando lo estaba viendo con mi marido me dijo ‘¿qué dijiste?’. Porque yo no soy así”, destacó Malvina sobre su comentario contra Inés en Survivor: Expedición Robinson 2024.

Seguidamente, antes que Malvina continuara su relato, Costa la interrumpió para expresar su sentir. En este sentido, sentenció que la exparticipante pensaba al igual que sus dichos contra su compañera y que ese pensar era preocupante considerando que tenía contacto con infantes.

Costa en su conversación con Malvina de Expedición Robinson 2024 Foto: Telefe

“Sos así porque lo pensaste. Lo que me parece gravísimo es que vos estás en contacto con infancias, y pensamientos como el tuyo son los que después llevan a un crimen como el de Tehuel. A nosotros nos matan por nuestra condición. Lo terrible es que vos lo pienses, no que lo digas. No es reparable porque eso vos lo sentiste”, aseveró Costa contra Malvina.

Tras escuchar la postura de la panelista, Malvina destacó que se encontraba cansada y por ello tuvo ese exabrupto. Sin embargo, pese a ello, admitió su error y se disculpó por sus dichos.

Malvina en Cortá por Lozano (Telefe) Foto: Telefe

“En el momento estaba cansada, con hambre y sueño, y tuve un exabrupto. Pero me súper arrepiento de lo que dije. La vergüenza que tenía... lo dije de una forma satírica. Le pedí disculpas a mi compañera en privado, pero me sentí avergonzada porque fui cruel y desubicada”, reconoció la última eliminada Survivor: Expedición Robinson 2024.