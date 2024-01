Gran Hermano 2024: las especulaciones de Sabrina tras enterarse que su novio Brian no le mandó un mensaje

Sabrina Cortez es una de las 14 participantes que permanece en la casa de Gran Hermano 2024, aunque entró un día después del resto de los jugadores, ella se supo ganar su lugar dentro de la competencia. Durante las ocho semanas del programa protagonizó conflictos y varios acercamientos con Alan.

Luego de la salida de Isabel, una de sus grandes aliadas, Sabrina se acercó a su compañero Alan, tanto dentro como fuera de la casa no se entendía la relación que tenían, pero se daba a entender que habías más que una amistad tras protagonizar momentos muy íntimos entre ellos. La situación llamó la atención porque Sabrina tiene un novio con el que cumplió ocho años.

Sabrina y Alan se mostraban muy unidos dentro de Gran Hermano 2024.

A raíz de la unión de Sabrina y Alan, la gente gritó: “Sabrina, Brian te dejo”. Lo cual puso muy triste a la participante, aunque más tarde fueron a decirle que era mentira. De todas maneras, su novio no se encuentra muy feliz y la está pasando mal, y lo comunicó por Instagram.

El durísimo descargo de Brian, el novio de Sabrina de Gran Hermano. Foto: Captura de pantalla

En esta oportunidad, Santiago del Moro ingresó a la casa de Gran Hermano para darle un comunicado de sus familias a los jugadores. El conductor le confesó a Sabrina que en primer lugar el mensaje era de Brian, pero se cambió por uno de su mamá con la palabra “persevera”.

Sabrina de Gran Hermano 2024 no entiende cómo está la relación con su novio Brian.

Luego de que Santiago dejara la casa, Sabrina comenzó a analizar porque cambiaron el mensaje de Brian por uno de su mamá y se imaginó lo peor. Sabrina les dijo a sus compañeros: “Significa te cambió, Brian a otra cosa. Como que Brian no te va a mandar ningún mensaje. No le interesa mandarte ningún mensaje, Brian no existe más en tu vida”. De todas maneras, ella explicó que eso no le cambiará su manera de ser dentro de la casa

La relación de Brian con la familia de Sabrina de Gran Hermano 2024

Brian habló sobre que la está pasando mal debido a los sucesos de su novia dentro de la casa de Gran Hermano 2024, y en esta oportunidad, posteó en Twitter y escribió: “Gente les pido por favor que dejen de mandarle mensajes a la hermana de Sabrina porque no tiene nada que ver en absoluto con todo esto. Es un amor de persona esa chica y es una hermana para mí. Ella la defendió desde el lado más genuino con la ilusión de que todo iba a mejorar”.