La reacción de Sabrina de Gran Hermano 2024 tras el grito de: “Tu novio te dejo”

Sabrina Cortez es una de las 16 participantes de la edición de Gran Hermano 2024 y junto a Bautista, ingresó un día después que el resto de sus compañeros a la casa. Desde ese momento, llamó la atención y generó repercusión. Teniendo en cuenta que aviso que haría de todo por el juego.

Tras la salida de Isabel en la cuarta semana, Sabrina se acercó más a Alan y demuestran tener un vínculo casi amoroso. Algo que llama la atención tanto afuera como dentro de la casa, ya que Sabrina está en pareja con Brian hace 8 años. En el día previo al octavo aniversario, Alan y Sabrina compartieron cama y protagonizaron un momento muy cariñoso, dieron el consentimiento a las cámaras, lo cual confirmó el engaño a su pareja.

Al día siguiente, Sabrina habló en el confesionario sobre su novio, le deseo feliz aniversario y le dijo que lo amaba. El saludo generó repudio en las redes sociales, ya que la trataban de hipócrita y de infiel, teniendo en cuenta su relación con Alan.

En esta oportunidad, luego de la gala de nominación, mientras varios de los jugadores estaban en el patio de la casa (menos Sabrina) un televidente gritó: “Sabrina, Brian te dejo” y sus compañeras corrieron a alertarla. De todas maneras, no está confirmado que eso sea verdad, pero los participantes decidieron contarle.

Luego Sabrina y Alan se encontraban en el sillón del living, y la participante no aguantó las ganas de llorar y su compañero la consoló: “No estés pensando en lo que pasará afuera. Tenes a toda tu familia, no vas a estar sola nunca”.

Luego hablaron de cómo sería las cosas para Sabrina fuera de la casa y ella alertó: “yo voy a salir y va a estar duro” y no solo por la relación de su pareja, sino que también por las preguntas que le harán en los programas de televisión. Mismo, Alan le ofreció su departamento, en el caso de que no tenga donde ir cuando salga de la casa y ella dijo que no iría.

De todas maneras, luego del grito de “Brian te dejo”, Sabrina le pasó crema en el torso a Alan porque se insoló, y además, se mostró muy divertida con la situación.

La reacción de Alan tras el grito de: “Sabrina, Brian te dejo”

Luego, Alan tuvo la oportunidad de charlar con Bautista sobre el tema y dijo: “es más probable que la haya dejado y no que la haya metido los cuernos porque es más fácil de enterarse”. Además, recalcó que Sabrina prefiere que su novio esté con otras a que esté pasando un mal momento.

Por otro lado, Alan aclaró que él no tenía planeado estar con nadie dentro de la casa, pero que Sabrina le cambió la cabeza, y Bautista le dijo que le paso lo mismo con Denisse.